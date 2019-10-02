В 98% объектах соцсферы в Саратовской области дали тепло
Техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопсезону составляет 99,6%.
Администрации всех муниципальных районов и городских округов приняли нормативные акты о начале отопительного периода. На сегодняшний день в области к теплу подключено 2946 теплоисточников (93% от общего количества), 4613 объектов социальной сферы (98%). Отапливается 4560 домов (41%).
Открыта «горячая линия» министерства строительства по вопросам вхождения в отопительный сезон: 26-28-52 (с 9.00 до 18.00); 26-30-61 (после 18.00). Также «горячие линии» работают во всех районах области, в Энгельсе и Саратове.