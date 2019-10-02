2 октября 2019 СРЕДА
Новости
13:51 | 02 октября
В Саратове пройдут соревнования для собак
13:00 | 02 октября
В 98% объектах соцсферы в Саратовской области дали тепло
12:09 | 02 октября
Саратовские хлеборобы намолотили более 100 тысяч тонн зерновых
11:15 | 02 октября
Акция «Вагон к здоровью» прошла в пригородном поезде и на станции Тарханы
10:33 | 02 октября
Организован телепоказ спектаклей-участников окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
10:05 | 02 октября
Продолжается противостояние России и западных стран в борьбе за асбест
10:03 | 02 октября
Стартовал прием заявок на конкурс молодежных проектов «Вера и дело»
09:45 | 02 октября
В Саратовской области проиндексированы детские пособия
09:00 | 02 октября
ТЮЗ Киселева сообщает о переносе творческого вечера Юлия Кима на 4 ноября
22:49 | 01 октября
Сделка с «Фэшн Консепт ГмбХ» – важная веха в карьере Джереми Микса
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Продолжается противостояние России и западных стран в борьбе за асбест

Новости
Продолжается противостояние России и западных стран в борьбе за асбест


Россия продолжает вести многолетнюю затяжную борьбу с западными странами за промышленное использование асбеста. Со стороны стран Евросоюза и США предпринимаются настойчивые попытки ограничить использование «горного льна», для чего используются самые разные методы. В ходе такой скрытой торговой войны применяются прямое давление на руководство разных стран, лоббирование интересов, манипуляция мнением.

Со своей стороны, Россия, а также страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона последовательно отстаивают право использовать асбест, минерал, который обладает уникальными природными свойствами (он очень прочен, не плавится и не горит). Они добывают хризотиловый асбест, который не способен при контролируемом применении нанести вред организму человек. Этот факт доказан многочисленными исследованиями ученых. Поэтому в РФ добыча хризотил-асбеста продолжается и активно развивается, расширяется также и мировой рынок применения минерала.