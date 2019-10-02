Продолжается противостояние России и западных стран в борьбе за асбест
Россия продолжает вести многолетнюю затяжную борьбу с западными странами за промышленное использование асбеста. Со стороны стран Евросоюза и США предпринимаются настойчивые попытки ограничить использование «горного льна», для чего используются самые разные методы. В ходе такой скрытой торговой войны применяются прямое давление на руководство разных стран, лоббирование интересов, манипуляция мнением.
Со своей стороны, Россия, а также страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона последовательно отстаивают право использовать асбест, минерал, который обладает уникальными природными свойствами (он очень прочен, не плавится и не горит). Они добывают хризотиловый асбест, который не способен при контролируемом применении нанести вред организму человек. Этот факт доказан многочисленными исследованиями ученых. Поэтому в РФ добыча хризотил-асбеста продолжается и активно развивается, расширяется также и мировой рынок применения минерала.