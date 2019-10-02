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Акция «Вагон к здоровью» прошла в пригородном поезде и на станции Тарханы

Новости
Акция «Вагон к здоровью» прошла в пригородном поезде и на станции Тарханы

Представители АО «Саратовская ППК» и Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акцию «Вагон к здоровью».

Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября. Главная цель – напомнить гражданам о том, как важно следить за состоянием здоровья.

Акция началась в пригородном поезде № 6475 сообщением Анисовка – Тарханы. В пути следования от Саратова до станции Тарханы медики измерили желающим артериальное давление и определили с помощью смокелайзера концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Кроме того, проводилась проверка уровня глюкозы и холестерина в крови. Участники акции получили тематические буклеты и рекомендации по ведению здорового образа жизни.

На станции Тарханы профилактическое мероприятие продолжилось для местных жителей.