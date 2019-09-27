В минувшие сутки в Саратовской области горели два частных дома и надворные постройки
В минувшие сутки в Саратовской области произошло несколько пожаров.
Вчера в 08.30 на пульт «01» г. Калининск поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Варварина Гайка Калининского района. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
26 сентября в 15.23 на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Лысогорской в Заводском районе. Площадь пожара составила 118 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.
27 сентября в 04 ч. 11 м. на пульт «01» г. Маркс поступил сигнал о загорании надворных построек в пос. Андреевка Марксовского района. Площадь пожара составила 360 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.