Поволжское отделение РАХ представляет в Саратове выставку «Дорогами пленэра» объединения художников Юга России «Колесо»

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Открытие состоится 24 сентября в 16.00 в Саратовском художественном училище имени А.П.Боголюбова (Университетская, 59) в рамках отчетных выставок по итогам проведения IV Межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина». В этом году активными участниками Фестиваля в Хвалынске стали ставропольские художники: Олег Калайтанов (руководитель объединения), Наталья Литосова, Анатолий Какалов и Светлана Кукуева (г.Новороссийск), приглашенные в Хвалынск для участия в пленэре и проведения мастер-классов для студентов художественных училищ и одаренных детей.Выставка уже экспонировалась в Картинной галерее им. К.С.Петрова-Водкина в августе т.г. в дни проведения Фестиваля и вызвала большой интерес со стороны горожан и гостей Хвалынска. В Боголюбовском училище выставка экспонируетсяс 24 сентября по 6 октября 2019 в часы работы выставочного зала (вход в СХУ имени Боголюбова по удостоверениям).О художественном движении - Объединении художников Юга России «Колесо». Более 19 лет активная группа художников-пленэристов во главе с Олегом Калайтановым организует ежегодные пленэры и выставки на Северном Кавказе. Такое направление в культурной жизни региона получило название Объединение художников Юга России «Колесо». С 2000 года пленэры проводятся в память о выдающемся русском живописце Павле Гречишкине. Феномен преемственности пленэрной традиции, неутомимое желание к изучению окружающего мира - это те явления художественной жизни, которые были основополагающими творческого пути П.М.Гречишкина. Они же легли в основу идеи движения "Колесо".Сегодня Объединение «Колесо» имеет в своем постоянном составе более 25 участников со всего Южного федерального округа, а также из Центральной России. Пленэрные выезды в течение многих лет проходили в самых живописных местах Северного Кавказа: десятки разных ущелий и поселков Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарских республик, побережья Крыма и Абхазии. Отдельные художники принимали участие в международных пленэрах, проходивших в Китае, Италии, Черногории, Франции, на Кипре. Участники пленэров вспоминают их через призму своих живописных открытий, которые легли сначала в основу этюдных зарисовок, а впоследствии и станковых картин.В наше время такое явление художественной жизни как пленэр - редкое и не очень популярное. Что заставляет художника из комфортной обстановки мастерской отправиться в спартанские условия горного пленэра? Члены Объединения "Колесо", принадлежащие разным живописным школам, собираются в группу для того, чтобы совместно работать, творчески развиваться, обмениваясь опытом друг у друга. Такой процесс способствует совершенствованию творческой мысли, открытию новых живописных и графических приемов. Говоря о приоритетных направлениях деятельности объединения, ведущими остаются: возрождение пленэрной традиции и пропаганда художественного творчества.На выставке «Дорогами пленэра» в Саратове представлены живописные работы и этюды 6 авторов — членов Объединения «Колесо», членов Творческого союза художников России: Олега Калайтанова, Александра Бабича, Натальи Литосовой, Светланы Кукуевой, Анатолия Какалова, Анатолия Соловцева.Олег Калайтанов представляет несколько крымских этюдов и этюдных работ, посвященных Кавказу. Произведения выполнены акрилом. Пленэрная техника живописи образная, с элементами декоративности. Ему прекрасно удается утрировать сюжет, обобщая увиденные черты природного ландшафта. Колористическая гармония на холсте достигается посредством многолетней пленэрной практики наблюдения за природой. Яркий характер изломов крымской прибрежной линии лег в основу смелых композиционных поисков. Осенние мотивы горных ущелий, в большей степени раскрыли палитру автора.Наталья Литосова предложила этюды, посвященные Ставропольскому краю, несколько крымских сюжетов. Ее акриловая техника живописи немногим отличается от масляной. Для нее достижение правдоподобности передачи натуры - одна из приоритетных задач в пленэре. Крымские сюжеты написаны в поселке Новый свет. Исторически знаковое место, с красивой линией побережья - настоящая находка для пейзажиста. Живопись Натальи Литосовой можно отнести и к современному импрессионизму, и к реализму. Через вполне объективную фиксацию действительности автор стремится к чувственному восприятию происходящего. Свет в картинах Натальи Литосовой выступает как основная тема и средство художественной выразительности.Этюды Светланы Кукуевой, представленные на выставке, написаны в 2013 – 2018 годах на пленэрах в Новороссийске и Карачаево-Черкессии, в творческих поездках по Франции и Китаю. Ценность этой небольшой коллекции этюдов -в географической разноплановости. Каждый из них несёт в себе частичку настроения и колорита места своего рождения.Живопись Анатолия Какалова отличается тонкими колористическими решениями. Особая трогательность и лиричность достигается посредством живописной техники штрих-мазка. Пейзажные плоскости и формы буквально переливаются многообразием оттенков, тонкой игры тепло-холодности. Сюжеты этюдов порой незамысловаты, но некоторая "пустынность" и простота мотива наводят на размышления и добрую задумчивость. «Цепляют глаз» яркие декоративные натюрморты.Работы Александра Бабича, представленные на выставке, созданы в последние три года (2017-2019) в формате участия в различных творческих проектах: в международном пленэре "Пластовская осень" в селе Прислониха Ульяновской области на родине Аркадия Пластова; две работы привезены из Северной Осетии с республиканского семинара живописи "Южная палитра" - величественный образ Осетии передан через художественное отражение древних родовых башен близ села Цымити; натурный этюд, написанный на пленэре в Карачаево-Черкесской Республике в поселке Теберда, интересен осенней палитрой. Тонко передано состояние природы: снежные вершины, раннее утро в горах.Анатолий Соловцев предложил на выставку три пленэрные работы, написанные в предгориях и долинах Кавказа.Активная пленэрная и выставочная деятельность участников Объединения художников Юга России «Колесо» стала ярким и значимым событием в культурной жизни Северного Кавказа. Руководство Поволжского отделения РАХ может со всей ответственностью заявить, что приглашение в 2019 году ставропольских художников на Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» и их активное участие в основной программе двухнедельного пленэра – проведении мастер-классов, творческих встреч и круглых столов - способствовало заметному росту качества студенческих пленэрных работ, взаимовыгодному творческому обмену между художественными школами Поволжья и Юга России, возрождению пленэрной традиции, что весьма актуально в наши дни.Сообщает Поволжское отделение Российской академии художеств