В области отремонтируют на 52 километра дорог больше плана
В ближайшие дни будет сдан участок дороги Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград в Марксовском районе протяженностью 10 километров.
В настоящее время там завершается обустройство съездов, обочин, устанавливаются дорожные знаки. Кроме того, в Самойловском районе полностью закончены строительно-монтажные работы на пяти километрах дороги Самойловка - Казачка. В Турковском районе подготовлен к сдаче пяти километровый участок по направлению Аркадак-Турки. Все эти объекты ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Дополнительно проводятся конкурсные процедуры ещё по 9 объектам. В сумме протяженность этих участков составляет 52 км. Одним из самых значимых можно назвать ремонт 14-ти километров автотрассы Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград в Балаковском районе. Таким образом, количество отремонтированных региональных объектов в 2019 году возрастёт с 44 до 53. В результате будет отремонтировано 307 километров областных дорог (вместо изначально запланированных 255 км).