Жительница Краснокутского района получила условный срок за мошенничество при получении социальных выплат

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в 2010 году жительница Краснокутского района, желая стать участницей федеральной целевой программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предоставила в районную администрацию фиктивную справку с места работы. На самом деле гражданка нигде не работала.После получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, гражданка заключила с одной из организаций договор купли-продажи строительных материалов. Однако, не имея намерений приступать к строительству, она распорядилась по своему усмотрению денежными средствами в сумме около 1,5 миллионов рублей.По факту мошенничества при получении выплат было возбуждено уголовное дело. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (М)."Установив все детали случившегося, а также собрав необходимое количество доказательств, следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением прокурору, которое после утверждения направлено в суд. Краснокутский районный суд Саратовской области, рассмотрев материалы дела по существу, вынес обвинительный приговор, согласно которому приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы (условно)", - сообщили в Главке.