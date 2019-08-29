В удаленных селах Саратовской области появились новые детские площадки
В муниципалитетах продолжаются работы над проектами по программе поддержки местных инициатив.
За прошедшую неделю установлены детские игровые комплексы в селе Арбузовка Ивантеевского района и в селе Лопатино Ртищевского района.
В обоих селах не было детских площадок, при этом есть школы и детские сады, клубы. Здесь живут молодые семьи с детьми, а на каникулах число детей увеличивается вдвое за счет приезжающих погостить внуков.
Детский комплекс включает 11 игровых элементов, рассчитанных на детей с 3 и до 12 лет.