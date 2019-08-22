Гандболисты "СГАУ-Саратов" вышли в полуфинал турнира в Будденовске

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В Будденовске завершился групповой этап турнира памяти заслуженного тренера России Виктора Лаврова. По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", саратовцы заранее создали себе отличные шансы на продолжение борьбы за медали соревнования. После победы краснодарского "СКИФа" над челябинским "Динамо" со счетом 32:26 "аграриям" необходимо было выполнить простую задачу - не проиграть хозяевам турнира разгромно."Первый тайм матча заставил "желто-зеленых" приложить усилия, для того чтобы избежать нервной концовки, - рассказали подробности матча в клубе. - По ходу первого игрового отрезка ставропольцы выигрывали 6:9 и 10:13. Но отличные действия в нападении "волжан" и раз за разом спасавший ворота нашей команды Станислав Третынко не позволили хозяевам развить успех. Итог первого тайма 13:14 в пользу хозяев площадки. Во втором тайме ставропольцы предприняли ещё один рывок в начале второго тайма, который не увенчался успехом. Наоборот, саратовцы перехватили инициативу и повели с разницей в три мяча 21:18; 24:21. Стало ясно, что нашей команде ничего не помешает выйти в полуфинал. Итог матча 25:26 можно считать данью уважения к хозяевам турнира, которые до этого не знали побед. Завтра в полуфинале наша команда сыграет с новичком суперлиги, таганрогским "Таганрог-ЮФУ"".Сегодня гандболисты "СГАУ-Саратов" продолжат борьбу за медали. Вечером их ждет встреча с новичком суперлиги командой "Таганрог-ЮФУ".