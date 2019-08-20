Саратовские гребцы стали обладателями Кубка России
Соревнования по академической гребле с более 300 ведущих спортсменов страны прошли с 16 по 18 августа на московском канале «Крылатское».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, четверо воспитанников саратовской СШОР по гребному спорту финишировали первыми на Кубке России. Алексей Чеперев, Арсен Ишханян, Константин Стасюк и Максим Кучеренко выступали в четверке парной. При этом Кучеренко выполнил норматив на присвоение звания «мастер спорта».
В минспорта напомнили, что в 2018 году на Кубке России саратовские представители не вошли в число призеров.