В минсельхозе Саратовской области состоялось совещание по пчеловодству

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В работе совещания приняли участие: министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева, начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Частов, начальники органов управления АПК администраций Аткарского, Базарно-Карабулакского, Калининского, Вольского, Лысогорского, Самойловского, Балашовского, Петровского, Новобурасского, Романовского, Ртищевского и Татищевского муниципальных районов, представители территориальных органов федеральных структур — саратовского филиала Россельхозцентра, управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, представители областного и районных обществ пчеловодов, руководители и специалисты пчеловодческих хозяйств, ученые-энтомологи Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова и Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.В ходе совещания были подведены итоги работы пчеловодческих хозяйств; рассмотрены вопросы проведения мероприятий по предупреждению гибели пчел при проведении агрохимических обработок по защите посевов сельскохозяйственных культур от вредителей, сорняков и болезней.На совещании было отмечено, что Саратовская область обладает значительным потенциалом по производству меда, поэтому развитие пчеловодства является важной задачей для агропромышленного комплекса региона. Ежегодно в области производится около 3,0 тысяч тонн товарного меда. Кроме того пчеловодство является одной из традиционных социальных составляющих развития сельских территорий, формирующих определенный уклад жизни и форму занятости населения.Вместе с тем, профильным заместителем Председателя Правительства области Алексеем Стрельниковым перед органами власти и пчеловодами поставлена задача по упорядочению развития отрасли. Важным моментом здесь является регистрация пчелопасек и обеспечение хозяйственного учета в органах местного самоуправления и ветеринарного учета в учреждениях государственной ветеринарной службы, с выдачей ветеринарных паспортов. Это один из важнейших путей решения вопроса, также рассмотренного на совещании по предупреждению гибели пчел при проведении обработок сельскохозяйственных культур химическими препаратами.На совещании принято решение усилить межведомственное взаимодействие органов государственной власти области, органов местного самоуправления, федеральных структур, с сообществом пчеловодов, в целях поддержки и решения актуальных вопросов развития отрасли пчеловодства на территории области, - сообщает пресс-служба ведомства.