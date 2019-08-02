В пятнадцати школах Саратовской области обновлены спортзалы

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«За прошедшие 5 лет были отремонтированы спортивные залы в 118 сельских школах области. В этом году ремонт и закупка нового оборудования ведутся в 15 спортзалах на сумму 19,3 млн рублей. Подчеркну, что спортзал будет доступен не только для учащихся, но и для жителей села. Это важный шаг на пути поддержки здорового образа жизни в селах», - рассказала профильный министр региона Ирина Седова.В спортивных залах проводятся работы по ремонту стен, потолка, пола и кровли, замене оконных и дверных блоков, работы по демонтажу электропроводки и отопительной системы. Также ремонтируются помещения под спортивный инвентарь, раздевалки, душевые кабины и санузлы. В 7 школах ремонтные работы близки к завершению - это средние школы с. Канавка Александрово-Гайского района, с. Бартеневка имени П.Е.Толстова Ивантеевского района, №23 с. Первомайское Красноармейского района, п. Синегорский Озинского района, с. Грачев Куст Перелюбского района, п. Коминтерн Энгельсского района и основная школа с. Морцы Федоровского района. В этих школах работы выполнены на 80-90 %.В 8 спортзалах завершены ремонтные работы. Эти школы ожидают поставки и установки спортивного оборудования: средние школы с. Бутырки Лысогорского района, с. Липовка Базарно-Карабулакского района, с. Первомайское Ровенского района, с. Каменка Турковского района, Мордовокарайская средняя школа села Мордовский Карай имени Героя Советского Союза В.Н.Сидорина Романовского района, филиал средней школы с. Каменка в с. Еловатка Самойловского района, основные школы с. Чкалово Краснокутского района, Березовка 1-я Петровского района.