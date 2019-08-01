Через 78 лет после окончания Великой Отечественной войны семья узнала о пропавшем без вести герое-родственнике

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Николай Павлович - уроженец этого села. Останки найдены поисковым отрядом «Высота» близ города Великие Луки Псковской области. По словам руководителя отряда Андрея Сандовского, здесь в 1941 году шли ожесточенные, кровопролитные бои. Наша армия целый месяц держала оборону наступающего на Москву противника. В раскопе у деревни Волчки и были найдены останки земляка-саратовца и медальон с его данными.Николай Павлович Шмаков родился в 1921 году в селе Золотое. 23 октября 1940 года был призван Золотовским райвоенкоматом на военную службу. Согласно Книге Памяти в 1941 году сержант Шмаков пропал без вести.Администрация Красноармейского района нашла племянницу героя Ольгу Иванову, которая сейчас проживает в Волгоградской области. Ольга Ивановна поделилась, что это известие «большая радость» для всех родственников и «большое облегчение». Мать Ольги Ивановны, родная сестра воина Красной армии, долгое время искала пропавшего без вести брата. Позже запись о родственнике она нашла в Книге памяти вместе с внучкой Екатериной, которая также будет присутствовать на торжественной церемонии. Родственники говорят, что останки должны быть в родной земле, где родился и вырос патриот Родины.Радостная весть пришла в семью спустя 78 лет. Все эти годы в семье хранились фотографии Николая Павловича. Сегодня Ольга Ивановна отправилась покупать цветы, чтобы положить их на могилу родного человека, павшего в бою в далеком военном 1941-м году, - сообщает пресс-служба министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.