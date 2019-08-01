По итогам первого полугодия Саратовская область занимает первое место в ПФО по количеству прибывших соотечественников
По итогам первого полугодия Саратовская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству прибывших соотечественников в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С начала года в регион прибыло 1768 соотечественников.
Всего в 2019 году ожидается прибытие в Саратовскую область 2500 соотечественников. Всем будет оказана финансовая поддержка в виде единовременной денежной выплаты в размере 5,5 тыс. рублей (данную выплату уже получили 980 человек). Также соотечественники могут рассчитывать на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, получение единовременного пособия на обустройство в размере 20 тыс. рублей участнику государственной программы и по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, включенному в свидетельство участника государственной программы, и на другие меры государственной поддержки.
В регионе территорией вселения большинство соотечественников выбирают Саратов, Энгельс, Балаково, Вольский, Балашовский, Марксовский муниципальные районы.