В субботу пройдет марафон "Река здоровья"

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3 августа в 16.00 в Саратове стартует марафон «Река здоровья».Его участникам предстоитпреодолеть расстояние от песчаного берега на мостотряде города Энгельса до Набережной Космонавтов в Саратове. Дистанция заплыва составляет около 3500 метров.По данным организаторов, в марафоне примут участие более 200 человек. От регионального ГУ МЧС России в марафоне примет участие государственный инспектор группы патрульной службы села Красный Яр ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области Иван Колосков.Вопрос безопасности мероприятия стоит на особом контроле: ее будут обеспечивать личный состав ГИМС и областной службы спасения, а также сотрудники полиции.Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает, что в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах Саратовской области движение маломерных судов за правой кромкой судового хода от ухвостья о. Зеленый до спуска улицы Провиантской ЗАПРЕЩЕНО.3 августа с 16.00 до 18.30 будет закрыто движение маломерных судов на участке от старого автомобильного моста до приверха о. Казачий. В целях безопасности Главное управление МЧС России по Саратовской области просит заблаговременно спланировать маршруты движения, - сообщает ГИМС.