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В своей новой книге Юрий Лужков оценил возможные последствия масштабного развития искусственного интеллекта
17:10 | 30 июля
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16:36 | 30 июля
Саратовские аграрии намолотили более полутора миллиона тонн зерна нового урожая
15:48 | 30 июля
Телеканал "Россия-Культура" покажет в программе "Искатели" саратовскийй Крытый рынок и Укек
15:00 | 30 июля
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
14:09 | 30 июля
В Саратовской области произведено свыше 72 тысяч тонн молока
13:19 | 30 июля
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Саратовские студенты стали участниками VI российско-китайского форума «Волга – Янцзы»
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Энергетики «Россети Волга» признаны лучшими в России
10:39 | 30 июля
Работники Саратовского НПЗ вернулись из Уфы с наградами
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В минувшие сутки в огне погиб мужчина

Новости


В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров.

29 июля в 10 ч. 55 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании мусора на барже в п. Юриш (Заводской район). Площадь пожара составила 60 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
29 июля в 12 ч. 19 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании 3-х деревянных сараев и мусора на открытой площадке в п. Дубки Саратовского района. Площадь пожара составила 427 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.

29 июля в 17 ч. 17 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 2-х квартирного деревянного дома.

30 июля в 01 ч. 10 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в СНТ «Нива» Энгельсского района. Площадь пожара составила 9 кв.м. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.

Сегодня около трех часов ночи в Ртищево поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном 4-х квартирном доме. Площадь пожара составила 190 кв.м. В результате пожара погиб мужчина (личность устанавливается).
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