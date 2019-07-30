В минувшие сутки в огне погиб мужчина

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29 июля в 10 ч. 55 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании мусора на барже в п. Юриш (Заводской район). Площадь пожара составила 60 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.29 июля в 12 ч. 19 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании 3-х деревянных сараев и мусора на открытой площадке в п. Дубки Саратовского района. Площадь пожара составила 427 кв.м. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.29 июля в 17 ч. 17 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 2-х квартирного деревянного дома.30 июля в 01 ч. 10 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в СНТ «Нива» Энгельсского района. Площадь пожара составила 9 кв.м. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.Сегодня около трех часов ночи в Ртищево поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном 4-х квартирном доме. Площадь пожара составила 190 кв.м. В результате пожара погиб мужчина (личность устанавливается).