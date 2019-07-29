В Энгельсе стартуют первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

просмотров: 61

Саратовская область продолжает принимать соревнования всероссийского уровня по гребле на байдарках и каноэ. С 29 июля по 4 августа в г. Энгельс пройдут первенство России (юноши, девушки до 17 лет) и всероссийские соревнования (юноши, девушки до 15 лет) по гребле на байдарках и каноэ на базе государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ».В соревнованиях примут участие около 700 человек из 34 регионов РФ. Будет разыграно 62 комплекта наград на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках, а также будут проведены эстафеты в одиночках 4 по 200 метров.Команду Саратовской области на первенстве России представят 38 спортсменов, на всероссийских соревнованиях – 20.