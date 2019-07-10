В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров
В прошедшие сутки в Саратовской области произошло несколько пожаров.
9 июля в 08.36 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в гараже на улице Лесозаводской. Горел автомобиль «МАЗ автокран» и гараж на площади пять квадратных метров.
В 15.42 в Саратове начался пожар в 4-х комнатной квартире пятиэтажного дома на улице Волжской. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
Из-за грозы загорелся двухквартирный деревянный дом на улице 1-ый Кооперативный проезд в Кировском районе. По предварительным данным причиной пожара стал грозовой разряд. Площадь пожара составила сто квадратных метров.
10 июля в 05.07 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в двухквартирном доме на улице Мирной в Анисовском зверосовхозе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Предположительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.