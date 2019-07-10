10 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 июля
Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона
16:40 | 10 июля
Создано познавательно-развлекательное приложение для детей «Познавашки-Развивашки»
15:15 | 10 июля
В рамках нацпроекта «Культура» в регионе активно развивается детское волонтерское движение в области культуры и искусства
14:17 | 10 июля
475 киноавторов из российских регионов подали заявки на «Киновертикаль 2019»
13:18 | 10 июля
Саратовский колледж обучает граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills Russia
12:09 | 10 июля
В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров
11:15 | 10 июля
Сегодня в Саратове открывается выставка "Немецкий тракт"
10:21 | 10 июля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:23 | 10 июля
Финансовую поддержку Ассоциации Благотворителей «Белый цветок» оказал «ПРОМИНСТРАХ»
18:00 | 09 июля
Илья Захаров не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло несколько пожаров

В прошедшие сутки в Саратовской области произошло несколько пожаров.

9 июля в 08.36 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в гараже на улице Лесозаводской. Горел автомобиль «МАЗ автокран» и гараж на площади пять квадратных метров.

В 15.42 в Саратове начался пожар в 4-х комнатной квартире пятиэтажного дома на улице Волжской. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

Из-за грозы загорелся двухквартирный деревянный дом на улице 1-ый Кооперативный проезд в Кировском районе. По предварительным данным причиной пожара стал грозовой разряд. Площадь пожара составила сто квадратных метров.

10 июля в 05.07 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в двухквартирном доме на улице Мирной в Анисовском зверосовхозе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Предположительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.