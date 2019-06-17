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Более 150 саратовцев участвовали в эстафете Всероссийского олимпийского дня

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Более 150 саратовцев участвовали в эстафете Всероссийского олимпийского дня

На территории базы «Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» в городе Энгельс на базе Саратовской областной спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ прошло центральное мероприятие ХХХ Всероссийского олимпийского дня, посвященного 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в 2019 году в городе Минске.

В программу Всероссийского олимпийского дня в Саратовской области впервые была включена гонка по кросс-триатлону (плавание на открытой воде - 150 метров - байк - 4 км - бег - 2.5 км), которая стала главным событием спортивного праздника. И саратовцы с энтузиазмом приняли этот вид состязаний: заявилось более 50 команд, в том числе команда министерства молодежной политики и спорта области и команды саратовских участников Олимпийских игр. На дистанцию в этот день вышли Сергей Улегин, Денис Тарасов, Константин Лисенков, Артем Чеботарев, Наталия Лобова, Олег Григорьев и многие другие известные спортсмены, причем для большинства из них данный старт был дебютным в триатлоне. Плавали в озере Сазанка, на суше дистанция проходила по территории благоустроенной в 2017 году в лесопарковой зоне г. Энгельса лыжной трассы, позволяющей спортсменам тренироваться и в летних видах спорта, то есть круглогодично.