На озере Сазанка пройдет Всероссийский Олимпийский день

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Главным событием спортивного праздника станет эстафетная гонка по кросс-триатлону (плавание на открытой воде - 150 метров - байк - 4 км - бег - 2.5 км) в 11 часов, участие в которой смогут принять абсолютно все желающие при выполнении требований организаторов. До гонки с 8.30 участников ждут дополнительные спортивные площадки: катание на сап-бордах и лодках-драконах, мастер-классы по бадминтону и управлению яхтой, воркаут зона, футбольный матч (подробности здесь).Президент МОК Томас Баха и Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков направили приветствия участникам Всероссийского олимпийского дня 2019 года.«Уважаемые друзья!Каждый год в Олимпийский день люди всего мира собираются вместе, чтобы разделить радость, которую дарит спорт. Олимпийский день - это также всегда возможность отпраздновать рождение современного Олимпийского движения.В этом году исполняется 125 лет с момента создания Международного Олимпийского Комитета по инициативе его основателя Пьера де Кубертена и что может быть лучше для чествования олимпийского духа и ценностей спорта на всей планете. В нашем хрупком мире Олимпийский день остаётся важным напоминанием того, как спорт может объединить нас и сделать мир лучше во многих отношениях.Поэтому я хочу поблагодарить Национальные Олимпийские Комитеты, которые в рамках многочисленных спортивных, образовательных и культурных проектов, реализуемых круглогодично, приобщают людей к спорту и его ценностям. Благодарю вас за безупречную работу, которая побуждает всех и повсюду заняться физической активностью, учиться и открывать для себя мир спорта и, что более важно, черпать вдохновение в олимпийских ценностях.И, следуя олимпийскому духу, я желаю всем отличного Олимпийского дня 2019!»