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Команда саратовской гимназии № 1 представит регион на «Президентских спортивных играх»

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Команда саратовской гимназии № 1 представит регион на «Президентских спортивных играх»

Завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В этом году игры проводились в регионе в пятый раз. Областному этапу предшествовали школьный, муниципальный и зональные этапы.

Участниками регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» стали победители зонального этапа соревнований - команды общеобразовательных организаций г. Саратова, Энгельса, Пугачева, Аткарска, Балашова, п. Алгайский Новоузенского района.

Ребята соревновались в нескольких видах программы: баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, легкая атлетика, метание мяча, прыжки в длину с разбега, спортивный туризм, мини-лапта, плавание.

Победителем в общекомандном зачете стала команды гимназии № 1 Саратова, на втором месте – средняя школа № 9 Аткарска, на третьем – школа № 13 из Пугачева.

Команда гимназии № 1 г. Саратова будет представлять Саратовскую область на всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» в сентябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край).