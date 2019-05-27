Российские сыроделы представят свою продукцию на Mondial du Fromage 2019 во Франции

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На Mondial du Fromage 2019 сыроделы из России продемонстрируют свои изделия как широкой публике, так и специалистам международной сырной индустрии, а также представят 19 сыров в 7 категориях в Международном конкурсе сыров и молочной продукции. Также в рамках Большого вечера дегустации сыров мира сыры российских специалистов будут анонсированы на сырном столе.Международный Салон сыра и молочных продуктов признан одним из наиболее престижных международных форумов производителей молочных продуктов и сыра, он проводится один раз в два года и собирает лучших представителей отрасли из многих стран мира. Инициатором участия команды российских сыроделов в Mondial du Fromage 2019 выступил Алексей Андреев, первый среди российских сыроваров посвященный в кавалеры Ордена святого Югузона и члены Международной Гильдии сыроделов. Инициативу поддержал президент Гильдии господин Ролан Бартэлэми.