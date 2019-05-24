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1 июня откроется творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019»

Новости
1 июня откроется творческая школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019»

С 1 по 21 июня 2019 года в детском оздоровительном центре «Ровесник» (с.Орловское Марксовского района) пройдет вторая, летняя, сессия восьмой Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2019».

Программа летней сессии разработана для трех направлений: «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные инструменты», «Изобразительное искусство» и «Искусство театра».

В качестве педагогов выступят известные деятели культуры и искусства, ведущие педагоги Саратовской консерватории, Саратовского областного колледжа искусств, детских школ искусств области. В их числе -доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного университета министерства обороны РФ В.С.Цицанкин; профессор кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской консерватории А.А.Косенко; декан кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской консерватории О.В.Скрипинская; доцент кафедры мастерства актера СаТИ Саратовской консерватории, художественный руководитель курса, заслуженная артистка России Э.И.Данилина.

Участниками школы станут 122 человека - юные музыканты, театралы, художники из Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Вольска, Екатериновки, Ершова, а также участники творческих объединений учреждений Дворца культуры «Россия».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Культура Саратовской области до 2020 года», учредитель школы – министерство культуры области.