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Завтра в школах региона прозвенит последний звонок

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Завтра в школах региона прозвенит последний звонок

Учебный год завершается для 241 тысячи школьников Саратовской области, в том числе для более 22 тысяч девятиклассников и более 10 тысяч выпускников 11-х классов.

Традиционно с окончанием учебного года выпускников поздравят руководители областного Правительства, депутаты, представители районных и городских администраций и родительская общественность.

Напомним, в этом учебном году свои двери для учащихся распахнули новые образовательные учреждения – школа «Аврора» в микрорайоне «Солнечный-2» города Саратова, Школа нового века в микрорайоне «Шурова гора» города Энгельса, второй корпус гимназии № 7 города Саратова. Также построены новые корпуса саратовской гимназии № 89 и музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке города Энгельса. Проведена реконструкция лицея математики и информатики города Саратова. Совокупно учреждения дали 3675 дополнительных ученических мест и 500 рабочих мест.

Особое внимание при организации праздника уделяется обеспечению безопасности. В преддверии завершения учебного года в школах проведены инструкции на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания детей. Классные руководители, воспитатели, дежурные преподаватели прошли инструктаж о мерах пожарной безопасности и порядке поведения детей в случае возникновения пожара.

На родительских собраниях, посвященных окончанию учебного года, особое внимание уделено занятости детей в летнее каникулярное время.

Сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.