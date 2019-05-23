Завтра в школах региона прозвенит последний звонок
Учебный год завершается для 241 тысячи школьников Саратовской области, в том числе для более 22 тысяч девятиклассников и более 10 тысяч выпускников 11-х классов.
Традиционно с окончанием учебного года выпускников поздравят руководители областного Правительства, депутаты, представители районных и городских администраций и родительская общественность.
Напомним, в этом учебном году свои двери для учащихся распахнули новые образовательные учреждения – школа «Аврора» в микрорайоне «Солнечный-2» города Саратова, Школа нового века в микрорайоне «Шурова гора» города Энгельса, второй корпус гимназии № 7 города Саратова. Также построены новые корпуса саратовской гимназии № 89 и музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке города Энгельса. Проведена реконструкция лицея математики и информатики города Саратова. Совокупно учреждения дали 3675 дополнительных ученических мест и 500 рабочих мест.
Особое внимание при организации праздника уделяется обеспечению безопасности. В преддверии завершения учебного года в школах проведены инструкции на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания детей. Классные руководители, воспитатели, дежурные преподаватели прошли инструктаж о мерах пожарной безопасности и порядке поведения детей в случае возникновения пожара.
На родительских собраниях, посвященных окончанию учебного года, особое внимание уделено занятости детей в летнее каникулярное время.
Сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.