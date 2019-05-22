Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"

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Фестиваль прошел 14-16 мая в Москве на ВДНХ в рамках салона «Пекарь и кондитер». Гостей и участников познакомили с российскими пряничными традициями, особенностями форм, рисунков и рецептур традиционного лакомства из разных уголков нашей страны. Специальную поддержку мероприятию оказала Торгово-промышленная палата РФ.Пряники самых разных форм, объема и расцветок представили десятки российских пекарей, судейство вела международный судья, заслуженный кондитер России Елена Сучкова. Кондитер из Саратова Екатерина Бойко привезла на фестиваль пряник «Весенний котик» с витражной росписью. Он украсит экспозицию Московского музея пряника, а в следующем году Екатерина поедет на международный конкурс в Германию.«У меня авторский рецепт теста, к которому довольно долго шла. Пробовала много разных рецептов, которые находятся в открытом доступе, приобретала платные рецепты, результат устраивал не полностью. Методом проб и ошибок вывела собственный рецепт самых вкусных и ароматных пряников. Использую только натуральные ингредиенты высокого качества. Фермерский мёд (гречишный или разнотравье), сливочное масло, богатый букет пряностей: имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика, кардамон, свежеснятая цедра апельсина. Именно мед и пряности являются природными консервантами, поэтому пряники хранятся полгода. Пряник для конкурса создавался в общей сложности четыре дня, форма нестандартная, тесто вырезается вручную. После выпечки наносится заливочная белково-сахарная глазурь, которая остаётся сохнуть на 12 часов. Затем идёт процесс переноса рисунка и роспись пищевыми красителями. Следующий этап – нанесение контуров будущего витража и просушка, затем заливка каждой полученной ячейки специальной пищевой смесью для витражного покрытия. Просушка занимает двое суток. И финальные штрихи: окрашивание контуров витражных окошек пищевым золотым красителем – кандурином», - рассказала Екатерина Бойко.Предпринимательница занимается выпечкой пряников более двух лет. Ее изделия имеют декларацию качества, продаются в нескольких саратовских магазинах и через социальную сеть. География продаж не ограничена Саратовом: пряники востребованы в Москве, других городах России, Германии и Финляндии.Это не первая победа автора в профессиональных конкурсах и фестивалях. В декабре 2018 года ещё одно произведение Екатерины участвовало в фестивале «Мир пряника» в Санкт-Петербурге. Теперь оно выставляется в музее пряника в Рязани.