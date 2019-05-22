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Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"

Новости
Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"

Мастер Палаты ремесел Саратовской области, кондитер Екатерина Бойко завоевала диплом второй степени в номинации «Декоративное изделие из пряничного теста на тему «Весеннее настроение» на II фестивале «Российский пряник», - сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Фестиваль прошел 14-16 мая в Москве на ВДНХ в рамках салона «Пекарь и кондитер». Гостей и участников познакомили с российскими пряничными традициями, особенностями форм, рисунков и рецептур традиционного лакомства из разных уголков нашей страны. Специальную поддержку мероприятию оказала Торгово-промышленная палата РФ.

Пряники самых разных форм, объема и расцветок представили десятки российских пекарей, судейство вела международный судья, заслуженный кондитер России Елена Сучкова. Кондитер из Саратова Екатерина Бойко привезла на фестиваль пряник «Весенний котик» с витражной росписью. Он украсит экспозицию Московского музея пряника, а в следующем году Екатерина поедет на международный конкурс в Германию.

«У меня авторский рецепт теста, к которому довольно долго шла. Пробовала много разных рецептов, которые находятся в открытом доступе, приобретала платные рецепты, результат устраивал не полностью. Методом проб и ошибок вывела собственный рецепт самых вкусных и ароматных пряников. Использую только натуральные ингредиенты высокого качества. Фермерский мёд (гречишный или разнотравье), сливочное масло, богатый букет пряностей: имбирь, мускатный орех, корица, гвоздика, кардамон, свежеснятая цедра апельсина. Именно мед и пряности являются природными консервантами, поэтому пряники хранятся полгода. Пряник для конкурса создавался в общей сложности четыре дня, форма нестандартная, тесто вырезается вручную. После выпечки наносится заливочная белково-сахарная глазурь, которая остаётся сохнуть на 12 часов. Затем идёт процесс переноса рисунка и роспись пищевыми красителями. Следующий этап – нанесение контуров будущего витража и просушка, затем заливка каждой полученной ячейки специальной пищевой смесью для витражного покрытия. Просушка занимает двое суток. И финальные штрихи: окрашивание контуров витражных окошек пищевым золотым красителем – кандурином», - рассказала Екатерина Бойко.

Предпринимательница занимается выпечкой пряников более двух лет. Ее изделия имеют декларацию качества, продаются в нескольких саратовских магазинах и через социальную сеть. География продаж не ограничена Саратовом: пряники востребованы в Москве, других городах России, Германии и Финляндии.

Это не первая победа автора в профессиональных конкурсах и фестивалях. В декабре 2018 года ещё одно произведение Екатерины участвовало в фестивале «Мир пряника» в Санкт-Петербурге. Теперь оно выставляется в музее пряника в Рязани.