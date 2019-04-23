На Кубке России Саратовскую область будут представлять 14 гребцов, на Первенстве России - 10

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Команду Саратовской области будут представлять 14 спортсменов. На старт гребцы выйдут в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200,500,1000 и 5000 метров. По итогам соревнований будет отобрана команда для участия на этапах Кубка мира и на II Европейских играх.В составе сборной команды Саратовской области на старт выйдут Кира Степанова, Николай Червов, Сергей Неловко, Рамиль Алимови Мария Медведева (до замужества Александрова).Также с 5 по 9 мая в г. Краснодаре пройдет Первенство России (юниоры, юниорки до 24х лет) по гребле на байдарках и каноэ. На старт выйдут 10 саратовских гребцов. Соревнования будут проводится в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Соревнования являются отборочными для участия в составе сборной РФ на первенстве мира и первенстве Европы.Сейчас все спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях в Краснодаре.