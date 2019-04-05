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В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики

Новости
В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики

В Саратовской области пройдет легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному Дню космонавтики.

Пробег является традиционным и проходит на территории области уже в 42 раз.
Сбор участников проводится на проспекте Кирова напротив Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова с 09.00 до 09.40 часов. Старт пробега в 10.00.

Маршрут пробега будет проложен следующим образом:
В городе Саратове:

по пр. Кирова до ул. М. Горького;
по ул. М. Горького до ул. Московской;
по ул. Московской до ул. Чернышевского;
по ул. Чернышевского до ул. Б. Горной;
по ул. Б. Горной до моста через р. Волгу;
Конечная дистанция для бегунов-любителей (3 км).
переезд через р. Волгу до г. Энгельса на автобусах.
10:40 ч. в г. Энгельсе:

Высадка участников на Предмостовой площади г. Энгельса.
Переход через железнодорожные пути на ул. Рыбную;
по ул. Рыбной до выезда из г. Энгельса (Волжский проспект) (8 км)
переезд на автобусах до поворота на Гагаринское поле;
Высадка участников перед поворотом на Гагаринское поле;
Бег на скорость – 3 км до стелы приземления Ю.А. Гагарина.