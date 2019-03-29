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Первое место в списке Топ на сайте Labirint заняла новая книга Марии Буше

Новости
Первое место в списке Топ на сайте Labirint заняла новая книга Марии Буше

Бестселлером стала недавно увидевшая свет книга Марии Буше «Элегантность в однушке». Буквально через неделю после выхода книга заняла первое место среди самых популярных на сайте Labirint. В общей сложности более 1500 человек побывали на четырех встречах с автором, директором Австрийской Высшей Школы Этикета.

Секрет стремительного успеха специалисты связывают с нестандартным форматом книги, новаторскими идеями и неординарной, яркой личностью автора. В своей книге Марии Буше разрушает многочисленные стереотипы о красоте и элегантности, предлагая насладиться историей провинциальной девушки, отправившейся в увлекательное путешествие познания себя, личностной трансформации и попутно нашедшей личное счастье. В книге автор ненавязчиво дает пошаговые практические инструкции, как превратиться из красивой женщины в элегантную.

В своей книге Марии Буше реализует важную идею, свое личное убеждение, что элегантность – это определенный уровень развития личности. Истинная элегантность, подчеркивает автор, не зависит ни от социального положения, ни от уровня дохода.