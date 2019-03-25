В минувшие сутки в огне погиб мужчина

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23 марта в 15 ч. 56 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в пристройке жилого дома в с. Тарханы Саратовского района. В результате пожара погиб мужчина 1960 г.р. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.23 марта в 23 ч. 50 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о загорании дачи в СНТ «Ёлочки-2» Энгельсского района. Площадь пожара составила 70 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.24 марта в 10 ч. 43 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Новые Высеки Калининского района. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 11 человек личного состава.24 марта в 19 ч. 44 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в бесхозном доме в с. Демьяс Дергачевского района. Площадь пожара составила 64 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.24 марта в 23 ч. 26 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании дачи в пос. Пристанное Саратовского района. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.