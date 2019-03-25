25 марта 2019 20:18 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:00 | 25 марта
Саратовцы увидят экспонаты из коллекции московского Музея Победы
17:27 | 25 марта
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о шествии легионеров Ваффен СС в Риге: «Каждый раз - возмущение и боль»
17:04 | 25 марта
Саратовская область присоединилась к Федеральной кампании «Останови огонь!»
16:11 | 25 марта
Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
15:18 | 25 марта
Житель Чардыма застрелил прикованного к постели отца
14:30 | 25 марта
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена деревенской теме в сценическом пространстве
13:48 | 25 марта
Педагогам расскажут о реализации национальных проектов на территории Саратовской области
12:53 | 25 марта
Троллейбусные маршруты в Саратове работают в плановом режиме
12:00 | 25 марта
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
11:04 | 25 марта
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
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В минувшие сутки в огне погиб мужчина

Новости
В минувшие сутки в огне погиб мужчина

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 15 пожаров и возгораний.

23 марта в 15 ч. 56 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в пристройке жилого дома в с. Тарханы Саратовского района. В результате пожара погиб мужчина 1960 г.р. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

23 марта в 23 ч. 50 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о загорании дачи в СНТ «Ёлочки-2» Энгельсского района. Площадь пожара составила 70 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

24 марта в 10 ч. 43 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Новые Высеки Калининского района. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 11 человек личного состава.

24 марта в 19 ч. 44 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в бесхозном доме в с. Демьяс Дергачевского района. Площадь пожара составила 64 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.

24 марта в 23 ч. 26 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании дачи в пос. Пристанное Саратовского района. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.