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Саратовский биатлонист примет участие в Универсиаде в Красноярске

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Саратовский биатлонист примет участие в Универсиаде в Красноярске


Торжественное открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады стартует завтра, 2 марта.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, с 4 по 10 марта в Красноярске пройдут соревнования по биатлону. В состав национальной сборной включен уроженец Саратова Никита Поршнев.

"4 марта пройдет индивидуальная гонка, 6 марта – спринт, 7 марта – гонка преследования, 9 марта – смешанная эстафета, 10 марта – масс-старт", - сообщили в министерстве.