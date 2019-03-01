Саратовский биатлонист примет участие в Универсиаде в Красноярске
Торжественное открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады стартует завтра, 2 марта.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, с 4 по 10 марта в Красноярске пройдут соревнования по биатлону. В состав национальной сборной включен уроженец Саратова Никита Поршнев.
"4 марта пройдет индивидуальная гонка, 6 марта – спринт, 7 марта – гонка преследования, 9 марта – смешанная эстафета, 10 марта – масс-старт", - сообщили в министерстве.