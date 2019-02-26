Начальника Эксплуатационного вагонного депо Анисовка подозревают в мздоимстве
В отношении должностного лица ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, в начале января к подозреваемому обратился заместитель генерального директора одной коммерческой организации с просьбой произвести ремонт десяти вагонов-платформ, находящихся на подъездном пути указанной организации в Энгельсе. По заранее достигнутой договоренности с представителем фирмы 14 февраля подозреваемый получил от последнего взятку в сумме 150 тысяч рублей за проведение указанных работ вне территории вагонного депо и не включение в договор об оказании ремонтных работ сведений об оплате данных работ в общую стоимость. При передаче денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств.