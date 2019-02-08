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Директор Акадакского лесхоза приговорен к штрафу за дачу взятки древесиной

Новости / ЧП
Директор Акадакского лесхоза приговорен к штрафу за дачу взятки древесиной


Юрий Федюнин признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в июле прошлого года главный лесничий Аркадакского лесничества при патрулировании
подведомственной территории выявил незаконную рубку деревьев, производимую сотрудниками ГАУ «Аркадакский лесхоз». Вместо
того, чтобы пресечь нарушение лесного законодательства и задержать нарушителей, лесничий направился к директору лесхоза и сообщил ему о выявленном нарушении. Федюнин предложил не сообщать о случившемся в правоохранительные органы. В качестве вознаграждения на незаконное бездействие он обещал предоставить должностному лицу 50 кубических метров древесины. Взятка - древесина стоимостью 65 550 рублей - была передана лесничему в августе.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия и в суде Федюнин полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 550 000 рублей. Кроме того, он на четыре года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях.

Фото http://cdn.static4.rtr-vesti.ru