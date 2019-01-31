Юрий Шварц одержал победу на открытом чемпионате Франции по фехтованию среди ветеранов
Соревнования проходили в городе Лилль.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, 27 января Юрий Шварц занял 1 место в личных соревнованиях в открытом Чемпионате Франции по фехтованию на рапирах среди ветеранов. Первым тренером спортсмена являлся заслуженный тренер СССР Григорий Шварц. Сейчас он тренируется под руководством Владимира Ипатова.
В минспорта напомнили, что 9 октября на чемпионате мира по фехтованию среди ветеранов в Ливорно (Италия) Юрий Шварц принес золотую медаль сборной России.