За минувшие выходные в регионе произошло 11 пожаров

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23 января в 07 ч. 07 м. на пульт «01» г. Красный Кут поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Лепехинка Краснокутского района. Площадь пожар составила 32 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.23 января в 14 ч. 09 м. на пульт «01» п.г.т. Степное поступил сигнал о пожаре в гараже в с. Пушкино Советского района. Горел гараж с автомобилем «ВАЗ-2110». Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники.23 января в 17 ч. 50 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в п. Синенькие Саратовского района. Площадь пожара составила 104 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. На пожаре никто не пострадал. Ликвидация пожара в 20 ч. 16 м.23 января в 23 ч. 00 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре на компрессорной завода «Газпроммаш» на ул. Верхней в Заводском районе. По прибытию было установлено, что на территории предприятия произошло загорание цельнометаллической компрессорной. Площадь пожара составила 20 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности и эксплуатации электрического оборудования. С места был дан отбой повышенному номеру вызова. Угрозы распространения не было. Погибших и пострадавших нет. На тушение выезжали 9 единиц техники, 36 человек личного состава.23 января в 22 ч. 50 м. на пульт «01» г. Калининск поступил сигнал о пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 106 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.24 января в 04 ч. 06 м. на пульт «01» с. Балтай поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме. В результате пожара погиб мужчина.