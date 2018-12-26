"Дом со львом" в Хвалынском районе будет сохранен за счет федерального гранта

просмотров: 50

История началась восемь лет назад, когда искусствовед из Санкт-Петербурга Юлия Терехова, специалист по домовой росписи русского севера, увидела фотографии росписей домика из Саратовской области."Ребята обнаружили его, когда ходили в фольклорную экспедицию. Я нашла в интернете несколько статей, где говорилось, что в дом приезжали журналисты, власть и там хотят сделать музей. Думаю, ну отлично, то, что надо, буду следить за этим, ведь есть проекты, которые работают с сельской местностью. Где-то через полгода я решила посмотреть, что же там с домиком произошло. И, к сожалению, поняла, что он оказался никому не нужен: стоит и разрушается. Мое образование — я реставратор — всеми силами подталкивало меня к тому, чтобы начать сохранять памятники. Приехала туда — за 1500 км от Петербурга — и выкупила дом. Это не было очень тяжело, потому что мне во всем помогали сами местные жители и администрация".Росписи удивляли не только площадью и сюжетами, но и сохранностью - сделавший их мастер профессионально смешивал пигменты и за сто лет красочный слой не утратил свой цвета. А вот конструктив дома - фундамент, стены, крыша - были изношены на 90%. Началась долгая борьба за спасение памятника.Сначала удалось найти средства на разработку плана реставрации - помог визит к губернатору В.В. Радаеву. Через несколько лет был запущен краудфандинг на платформе Planeta.ru - были собрана сумма для укрепления фундамента и венца (нижней части стен). Известный блоггер Илья Варламов на своем сайте помог собрать средства для ремонта фасада. Но это было только начало работ - и если бы инициаторы реставрации не выиграли президентский грант, реставрация затянулась бы на многие годы.В следующего году у саратовцев будет возможность своими глазами увидеть, как реставрируют "Дом со львом" - и даже помочь в работе. В мае на площадке музея пройдут Дни реставрации, на которых можно будет встретиться со специалистами. В июне-июле можно будет организовать визит школьных групп. В августе состоится большая поездка для прессы и блоггеров, а в сентябре - волонтерский лагерь.Следить за новостями можно на страницах проекта в соцсетях .