Саратовец Роман Ломачев стал призером Кубка Росии по гребному спорту
С 21 по 24 декабря в Липецке прошли заключительные соревнования спортивного сезона 2018 года - Кубок России и всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» по гребному спорту (дисциплина – гребля-индор).
В соревнованиях приняли участие представители 25 регионов, в общей сложности более 230 спортсменов. Спортсмены областной СШОР по гребному спорту показали следующие результаты:
Возрастная категория МА (мужчины, 1996 г.р. и ст.)
3 место – МСМК Ломачев Роман
5 место – МС Чеперев Алексей
7 место – МС Стасюк Константин
Возрастная категория ЖЮА (девушки, 2001-2002 г.р.)
7 место – КМС Мальцева Ксения
8 место – Зинина Виолетта
Возрастная категория МЮА (юноши, 2001-2002 г.р.)
7 место – КМС Кучеренко Максим
18 место – КМС Осипов Артем
24 место – Бочаров Владимир
Возрастная категория ЖЮБ (девушки, 2003-2004 г.р.)
4 место – Шарова Ксения.
Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.