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Саратовец Роман Ломачев стал призером Кубка Росии по гребному спорту

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С 21 по 24 декабря в Липецке прошли заключительные соревнования спортивного сезона 2018 года - Кубок России и всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» по гребному спорту (дисциплина – гребля-индор).

В соревнованиях приняли участие представители 25 регионов, в общей сложности более 230 спортсменов. Спортсмены областной СШОР по гребному спорту показали следующие результаты:

Возрастная категория МА (мужчины, 1996 г.р. и ст.)

3 место – МСМК Ломачев Роман

5 место – МС Чеперев Алексей

7 место – МС Стасюк Константин

Возрастная категория ЖЮА (девушки, 2001-2002 г.р.)

7 место – КМС Мальцева Ксения

8 место – Зинина Виолетта

Возрастная категория МЮА (юноши, 2001-2002 г.р.)

7 место – КМС Кучеренко Максим

18 место – КМС Осипов Артем

24 место – Бочаров Владимир

Возрастная категория ЖЮБ (девушки, 2003-2004 г.р.)

4 место – Шарова Ксения.
Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.