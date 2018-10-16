Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова: «Учитель оставил нам уникальное наследие"
В минувшую субботу для участия в мероприятиях Четвертого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского Саратов посетил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.
Днем актер побывал у памятников Табакову и Янковскому. Официальное сухое определение «возложил венки» не отражает сути происходившего в те минуты на Театральной площади и часом позже в сквере у Саратовского академического театра драмы. Складывалось впечатление, что Владимир Львович вступил в мысленный диалог с великими предшественниками, один из которых был непосредственным учителем Машкова.
– Олег Павлович и Олег Иванович сейчас на небе, но и при жизни они были там. Ведь они абсолютные небожители, – поделился своими ощущениями худрук знаменитой Табакерки. – Во дворе нашего театра установлены памятники драматургам Виктору Розову, Александру Вампилову, Александру Володину. Думаю, что хорошо было бы поместить рядом с ними памятник Олегу Павловичу как реплику саратовской скульптуре.
Позднее Владимир Львович ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, чем в настоящее время живет Театр Олега Табакова. По словам Машкова, учитель оставил своим ученикам уникальное наследие — театральную школу, аналогов которой нет в мире.
- Эта школа собирает детей-выпускников девятого класса, которые уже предполагают, что станут актерами, избрав самую социально незащищенную профессию. Это самое молодое профессиональное образование в мире. Это придумал Олег Палыч, - заключил Владимир Машков.
Также он напомнил о реконструкции сцены «подвала» на Чаплыгина, 1. Владимир Львович подчеркнул, что в здании будет зеркальное фойе. Такое решение, по мнению худрука Табакерки, очень концептуально. Зеркало сцены — отражение зрителя, глаза — зеркало души, голос — зеркало характера. «А мы отражение лучших качеств своего учителя», - подытожил Владимир Машков.
В финале пресс-конференции он поблагодарил Саратов за удивительную среду, которая воспитывает уникальных актеров. Арт-директор фестиваля Ольга Харитонова пригласила гостя посетить музей Академдрамы, где Владимир Машков познакомился с интересными страницами жизни театра имени И.А.слонова, посмотрел фотографии первых театральных работ Олега Янковского, а также выставку "Братья Янковские", открытие которой было приурочено к началу очередного фестиваля имени выдающегося актера.
Вечером того же дня театралам нашего города был показан спектакль Московского театра Олега Табакова «Безымянная звезда». Постановка Александра Марина, красной нитью по которой проходит мысль о важности присутствия в жизни человека мечты, пусть и несбыточной, стала лирической и хулиганской, легкой и в то же время грустной, философской нотой Четвертого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского.
Елена Маркелова
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