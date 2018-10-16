Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова: «Учитель оставил нам уникальное наследие"

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Днем актер побывал у памятников Табакову и Янковскому. Официальное сухое определение «возложил венки» не отражает сути происходившего в те минуты на Театральной площади и часом позже в сквере у Саратовского академического театра драмы. Складывалось впечатление, что Владимир Львович вступил в мысленный диалог с великими предшественниками, один из которых был непосредственным учителем Машкова.– Олег Павлович и Олег Иванович сейчас на небе, но и при жизни они были там. Ведь они абсолютные небожители, – поделился своими ощущениями худрук знаменитой Табакерки. – Во дворе нашего театра установлены памятники драматургам Виктору Розову, Александру Вампилову, Александру Володину. Думаю, что хорошо было бы поместить рядом с ними памятник Олегу Павловичу как реплику саратовской скульптуре.Позднее Владимир Львович ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, чем в настоящее время живет Театр Олега Табакова. По словам Машкова, учитель оставил своим ученикам уникальное наследие — театральную школу, аналогов которой нет в мире.- Эта школа собирает детей-выпускников девятого класса, которые уже предполагают, что станут актерами, избрав самую социально незащищенную профессию. Это самое молодое профессиональное образование в мире. Это придумал Олег Палыч, - заключил Владимир Машков.Также он напомнил о реконструкции сцены «подвала» на Чаплыгина, 1. Владимир Львович подчеркнул, что в здании будет зеркальное фойе. Такое решение, по мнению худрука Табакерки, очень концептуально. Зеркало сцены — отражение зрителя, глаза — зеркало души, голос — зеркало характера. «А мы отражение лучших качеств своего учителя», - подытожил Владимир Машков.В финале пресс-конференции он поблагодарил Саратов за удивительную среду, которая воспитывает уникальных актеров. Арт-директор фестиваля Ольга Харитонова пригласила гостя посетить музей Академдрамы, где Владимир Машков познакомился с интересными страницами жизни театра имени И.А.слонова, посмотрел фотографии первых театральных работ Олега Янковского, а также выставку "Братья Янковские", открытие которой было приурочено к началу очередного фестиваля имени выдающегося актера.Вечером того же дня театралам нашего города был показан спектакль Московского театра Олега Табакова «Безымянная звезда». Постановка Александра Марина, красной нитью по которой проходит мысль о важности присутствия в жизни человека мечты, пусть и несбыточной, стала лирической и хулиганской, легкой и в то же время грустной, философской нотой Четвертого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского.Елена МаркеловаФото автора