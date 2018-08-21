В сентябре пройдут обменные гастроли театров юного зрителя Саратова и Твери

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Каждый театр планирует показать зрителям сразу по четыре спектакля из своего репертуара, возможность широко представить свою работу в другом регионе появилась благодаря федеральному проекту «Большие гастроли — Для детей и молодежи».С 13 по 16 сентября 2018 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва можно будет увидеть ведущие спектакли репертуара Тверского театра юного зрителя. Откроет гастроли настоящий хит, спектакль «Пустота», номинант национальной премии «Золотая маска» в жанре «театральный ситком» по пьесе современного драматурга Максима Черныша. Окунуться в противоречивый мир главного героя пьесы, управленца высшего звена в крупной компании и его окружения, приглашаются зрители старше 16 лет. Следом Тверской ТЮЗ приглашает саратовцев на встречу с классической русской литературой и блестящими «Мертвыми душами» Николая Васильевича Гоголя, спектакль по вечно актуальной «энциклопедии русской жизни» поставлен на основе инсценировки Михаила Булгакова и рекомендован для зрителей старше 14 лет. В завершение гастрольной программы в выходные 15 и 16 сентября самых маленьких зрителей в возрасте от трех лет ждут на музыкальных спектаклях в исполнении артистов тверского ТЮЗа по мотивам известных сказок «Кот в сапогах» и «Красавица и чудовище».Проведение обменных гастролей именно с Тверским ТЮЗом накануне 100-летия Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева — далеко не случайно. Два театра связывает не просто творческое сотрудничество и забота о воспитании и эстетическом развитии юного зрителя, но и фигура Юрия Петровича Киселева. Молодой выпускник студии при Камерном театре Таирова, он впервые встал во главе детского театра и начал пробовать свои силы в режиссуре именно в Твери (тогда – город Калинин). Сначала Юрий Петрович служил в Твери актёром, а вскоре стал главным режиссёром и художественным руководителем театра. Опыт и знания, приобретенные им за годы работы в Тверском ТЮЗе, позднее стали той основой, на которой строился затем легендарный «киселевский» ТЮЗ в Саратове. Обменные гастроли Саратовского и Тверского ТЮЗов — важнейший творческий проект для обоих театров. Это признание общих корней, традиций, общей судьбы двух коллективов на фоне исторических событий.Гастрольная афиша ответных гастролей ТЮЗа Киселёва в Твери, которые пройдут параллельно с визитом коллег в Саратов, будет составлена из постановок для разных возрастных категорий. Для самых юных зрителей будет сыграна «Дюймовочка» по Гансу Христиану Андерсену, школьники и любители классической литературы смогут познакомиться с интерпретацией артистами ТЮЗа Киселёва романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история» (спектакль «Милый Сашенька») и повести «Дядюшкин сон» Фёдора Достоевского. Молодёжная аудитория и взрослые зрители Тверского ТЮЗа приглашаются на спектакль по пьесе современного драматурга Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила».По сообщению ТЮЗа имени Ю.П.Киселева