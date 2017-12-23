Руководство ПривЖД представило проект реконструкции саратовского вокзала

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По словам Сергея Анваровича, многие показатели деятельности магистрали говорят об экономической стабильности. В частности, в уходящем году на приволжском участке выросли показатели по погрузке. Они достигли 38,4 млн тонн, что на 11,5% больше, чем в прошлом году. На 80% увеличились объемы перевозки зерна, на 13 % - нефти. Также высоки показатели перевозки плодово-овощной продукции. Впервые были организованы прямые поставки бахчевых культур с полей Астрахани в Москву, а также перевозка грузов в контейнерных поездах из Китая в Анисовку. По сравнению с 2016 годом показатели по тарифному грузообороту увеличились на 2,8%, производительность труда - почти на 8%.В 2017 году выросла и сумма налоговых перечислений Приволжской железной дороги в бюджет регионов с 4246 млн рублей до 4820 млн рублей. Только в Саратовской области они составили 2670 млн рублей (прирост составил 225 млн рублей).Что касается новшеств в плане пассажирских перевозок, то они связаны с ускорением поездов, а также развитием новых направлений движения. Например, знаменитая «девятка» (поезд Саратов — Москва) в пределах магистрали ускорена на 52 минуты, поезд Саратов — Ростов - на 1 час 53 минуты. Кроме того, в 2017 году был назначен поезд Саратов — Анапа, который курсировал с мая по октябрь. Изменился маршрут поезда Уфа — Самара — Саратов. С мая он следует через Балаково, Пугачевск, Чагру. Также был назначен ряд пригородных поездов.Сергей Альмеев подробно рассказал также о развитии и модернизации инфраструктуры дороги, а также ведомственных социальных объектов. К примеру, 5 августа открылся после масштабной реконструкции вокзал в Аткарске. На проведение этих работ понадобилось 70,6 млн рублей. В ближайших планах ПривЖД - аналогичная реконструкция станции Покровск. Сергей Анварович сообщил и об открытии 24 декабря лыжной трассы в Энгельсском районе, которая берет начало на ведомственной водно-спортивной базе "Локомотив" на озере Сазанка.В уходящем году настоящим событием для Саратовской области стало прибытие Поезда Победы. В следующем, 2018 году, состав будет сформирован непосредственно на Приволжской магистрали. В него будут включены платформы с военной техникой того времени. Ожидается, что он посетит все три региона ПривЖД.Особенно подробно Сергей Альмеев остановился на глобальном проекте реконструкции вокзального комплекса Саратова. Он выразил убежденность, что «ворота города» должны быть не только красивыми. Вокзал планируется сделать зоной комфорта для пассажиров и гостей города. После реконструкции он будет оснащен лифтами для маломобильных граждан, местами для отдыха, электронной очередью в кассы. Ныне действующий туннель будет засыпан по причине своей изношенности. Рядом будет проложен новый. Также появится сквозной надземный крытый переход, оборудованный лифтами и эскалаторами. Перед зданием вокзала будет организована зона безопасности с досмотровыми павильонами. По словам начальника дороги, уже в первом полугодии 2018 года проект пройдет Главгосэкспертизу. После этого сразу начнутся строительно-монтажные работы.Еще один важный проект ближайших лет - строительство северного обхода Саратова. Ожидается, что в перспективе сюда будут перенаправлены грузовые поезда, маршрут которых в настоящее время проходит через областной центр.Фото http://images.aif.ru