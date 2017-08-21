Далай-Лама в интервью Дмитрию Портнягину предрек России великое будущее
Российский бизнес-блогер Дмитрий Портнягин первый в СНГ взял эксклюзивное интервью для своего YouTube-канала «Трансформатор» у Далай-Ламы.
В ходе беседы было затронуто много вопросов, интересующих сейчас жителей не только России, но и всего мира. Верховный глава тибетской церковной организации очень обеспокоен происходящим на данный момент в мире. Он поделился своим мнением относительно конфликтов между странами и рассказал, каким видит будущее могущественных держав: «Нет смысла враждовать. Лучше жить вместе в гармонии. Если есть разногласия, то надо подумать о том, как решить проблемы мирным путем - ради всеобщего блага».
В интервью он также назвал русских великой нацией, которая может внести значительный вклад в изменение мира и, в частности, Европы. Россию он назвал связующим звеном между Востоком и Западом, а также отметил, что у России есть потенциал, чтобы стать ведущим государством в мире. По его словам, пришло время всем объединить усилия, России следует стремиться сохранять дух, заложенный в названии «Советский Союз», в слове «союз», а американскому государству, как лидеру свободного мира, необходимо думать об интересах всего мира, а не только о своих собственных. В конце его Святейшество рассказал о личной безопасности и о том, что мечтает приехать в Россию и молится о том, чтобы у него была возможность послужить людям, которые «в тяжелые сталинские времена, в непростых обстоятельствах сумели сохранить свою духовную традицию, тибетский буддизм».
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В свою очередь, Дмитрий Портнягин показал Далай-Ламе фотографию своего дедушки и рассказал, что фотография верховного главы Тибета висела в его кабинете. На прощание блогер подарил своему собеседнику шапку-ушанку, которую тот сразу же надел на себя и с удовольствием предстал в таком виде перед объективами фотокамер.
Полное видео-интервью можно увидеть на канале Дмитрия Портнягина «Трансформатор» на YouTube: www.youtube.com/transformatortv