Саратовцев приглашают к участию в проекте "Живая история"

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Фестиваль пройдет в два этапа: заочный и очный. Заочный этап (10 мая 2017 г. – 2 ноября 2017 г.) Авторы лучших инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик будут приглашены на очный этап, который состоится 15 - 16 ноября 2017 года в УрГПУ (г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26). К участию приглашаются работники и обучающиеся образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 14 до 35 лет. Подробнее об условиях участия можно узнать в Положении.Чтобы принять участие в фестивале, необходимо:- В срок с 10 мая по 2 ноября 2017 года загрузить на сайт живаяистория-ургпу.рф реализующиеся или уже реализованные проекты патриотической тематики в электронном варианте (Форма заявкии).- В период со 2 ноября по 6 ноября 2017 года пройти независимую экспертную оценку представленных проектов.- 7 ноября 2017 года на сайте живаяистория-ургпу.рф найти себя в списке 50 победителей заочного этапа, которые будут приглашены на очный этап в г. Екатеринбург.- Приехать на очный этап фестиваля с 15 ноября по 16 ноября 2017 года по адресу: РФ, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов 26, Главный учебный корпус ФГБОУ ВО «УрГПУ».- Принять участие в увлекательных мастер-классах, послушать лекции ведущих специалистов в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, посетить замечательные экскурсии по историческим местам г. Екатеринбурга и многое другое.- Победить в конвейере проектов Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» и получить памятные подарки!Фестиваль проводится в рамках реализации Всероссийского конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО), при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ.