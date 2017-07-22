22 июля 2017 05:34 СУББОТА
Новости
18:00 | 21 июля
Элеваторы Саратовской области готовы к приемке зерна нового урожая
16:44 | 21 июля
Саратовцев приглашают к участию в проекте "Живая история"
15:48 | 21 июля
На пожаре в Калининские погиб пожилой мужчина
14:57 | 21 июля
Состоялась презентация выставки "Счастье рисовать Хвалынск!"
14:00 | 21 июля
Саратовские студенты побывали в Марбурге на слете юных пожарных
13:08 | 21 июля
В Саратове продолжается отлов бездомных собак
12:10 | 21 июля
За сутки в огне погиб один человек, один пострадал
11:03 | 21 июля
В областном центре стартовала акция "Помоги собраться в школу"
10:00 | 21 июля
В Саратове у супругов изъята крупная партия синтетических наркотиков
22:28 | 20 июля
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Саратовцев приглашают к участию в проекте "Живая история"

Новости


15 – 16 ноября 2017 года на базе Уральского государственного педагогического университета состоится Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ».

Фестиваль пройдет в два этапа: заочный и очный. Заочный этап (10 мая 2017 г. – 2 ноября 2017 г.) Авторы лучших инновационных молодежных проектов и успешных патриотических практик будут приглашены на очный этап, который состоится 15 - 16 ноября 2017 года в УрГПУ (г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26). К участию приглашаются работники и обучающиеся образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 14 до 35 лет. Подробнее об условиях участия можно узнать в Положении.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо:

- В срок с 10 мая по 2 ноября 2017 года загрузить на сайт живаяистория-ургпу.рф реализующиеся или уже реализованные проекты патриотической тематики в электронном варианте (Форма заявкии).

- В период со 2 ноября по 6 ноября 2017 года пройти независимую экспертную оценку представленных проектов.

- 7 ноября 2017 года на сайте живаяистория-ургпу.рф найти себя в списке 50 победителей заочного этапа, которые будут приглашены на очный этап в г. Екатеринбург.

- Приехать на очный этап фестиваля с 15 ноября по 16 ноября 2017 года по адресу: РФ, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов 26, Главный учебный корпус ФГБОУ ВО «УрГПУ».

- Принять участие в увлекательных мастер-классах, послушать лекции ведущих специалистов в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, посетить замечательные экскурсии по историческим местам г. Екатеринбурга и многое другое.

- Победить в конвейере проектов Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» и получить памятные подарки!

Фестиваль проводится в рамках реализации Всероссийского конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО), при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ.