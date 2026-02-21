Когда завтра наступит

просмотров: 153

Открывая дискуссию, Президент РСПП Александр Шохин озвучил результаты традиционного опроса участников НРБ и напомнил, что в 2025 году дефицит кадров продолжал возглавлять список наиболее острых проблем российского бизнеса. Важно повысить гибкость и адаптивность системы подготовки кадров. И дело за самими работодателями.- Сегодня компании вносят существенный вклад в подготовку кадров для экономики: участвуют в создании и актуализации образовательных программ, принимают студентов на практику, стажировки, предоставляют производственные площадки для образовательных организаций, реализуют программы наставничества, — сказал Александр Шохин.В свою очередь министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков обратил внимание на необходимость формировать долгосрочную кадровую политику на каждом предприятии и напомнил о важности ранней профориентации школьников и выпускников.В компании ФосАгро будущее профориентации уже наступило. Директор по персоналу и социальной политике ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич рассказал участникам форума о практическом опыте подготовки и сопровождения специалистов для предприятий Группы, начиная от профориентации в школах, обучения в колледже, вузе и до трудоустройства.«Чтобы кадры появились в будущем начинать заниматься ими нужно в настоящем. В ФосАгро всегда думали на перспективу, в том числе и о подготовке кадров. Поэтому еще в 2013 мы стали выстраивать образовательную модель, цель которой - растить молодых талантливых специалистов буквально – со школьной скамьи. В ходе работы мы сделали вывод, что «бесшовность» подготовки кадров заключается не только в взаимодействии с каждым уровнем образования, а в том, чтобы превратить это все в неразрывную модель карьерного трека. Когда школьник, с которым мы взаимодействовали с 8-9 класса, остается в нашей орбите и в колледже, и в университете, и уже молодым специалистом приходит на предприятие. Это позволяет как раз вырастить тех самых грамотных, мотивированных инженеров, инноваторов, за которыми будущее промышленности в России», - отметил Дмитрий Бородич.Сегодня в шести «ФосАгро-школах», расположенных в городах присутствия компании, 6000 учеников по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. Затем они поступают в подшефные ФосАгро колледжи, которые за годы сотрудничества становятся всё более популярными среди абитуриентов: в них создана комфортная образовательная среда, есть возможности для занятий спортом, а теория неотделима от производственной практики, причём 70% практических занятий проходит на производствах ФосАгро. Выпускники, выбравшие высшее образование, имеют возможность поступить в один из 20 вузов-партнёров ФосАгро, в том числе и по целевым направлениям.За 12 лет ФосАгро вложила в формирование и развитие корпоративной образовательной модели, поддержку школ, колледжей и техникумов, более 14 млрд рублей. В результате в компанию трудоустроено более 4000 выпускников партнерских учебных заведений - 2 800 из колледжей и более 1 200 выпускников из ведущих российских вузов.Именно такое будущее видит для себя и балаковская студентка Поволжского колледжа технологий и менеджмента Кристина Зараева. Любовь к химии у неё в крови – бабушка и дедушка работали на заводе ФосАгро, и внучка планирует продолжить дело семьи. Потенциальный работодатель тоже стимулирует интерес к будущей профессии. Компания не только оборудовала современные лаборатории в колледже, но и регулярно проводит профильные Олимпиады. Одна из таких прошла на минувшей неделе. В научных состязаниях участвовали студенты и школьники Саратовской области.- Нам нужно было не просто смешать реагенты, но и показать своё умение работать в химической лаборатории: собрать необходимый набор посуды, взвесить вещество на аналитических весах и определить содержание меди в исходном веществе, - рассказывает будущий химик. - Я справилась на отлично, поскольку проходила практику на балаковском предприятии ФосАгро, и в колледже у нас точно такое же оборудование. Когда приду работать на завод, буду чувствовать себя комфортно, не растеряюсь.Кристина Зараева победила среди студентов Балаково, Саратова и Вольска и тем самым принесла своему учебному заведение 100 тысяч на покупку оборудования. Такой же сертификат на 100 тысяч рублей получил и балаковский лицей №2 - его ученик Эмиль Бахтеев стал лучшим среди школьников.Кристина, Эмиль и их сверстники сегодня определяют для себя судьбоносное «Кем стать?». И этот вопрос на контроле у Президента страны. Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что работа с кадрами - фундамент для развития нашей страны и достижения национальных целей. С 1 января 2025 года, по инициативе главы государства, стартовал национальный проект «Кадры», в основе которого - прогноз на семилетнюю перспективу. До 2032 года экономике потребуется вовлечь порядка 12 млн человек.Erid:2SDnje1DaiV