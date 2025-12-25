25 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:17 | 25 декабря
На время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе
18:37 | 25 декабря
Ухудшение погодных условий: при необходимости в регионе задействуют 902 единицы техники
18:30 | 25 декабря
В Саратове общественники высоко оценили качество связи в мессенджере MAX
18:00 | 25 декабря
Артисты Вольского театра поздравили детей героев СВО
17:59 | 25 декабря
Область готовится к ухудшению погодных условий
17:00 | 25 декабря
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы общественные организации провели более 300 разноформатных мероприятий
16:33 | 25 декабря
Энергетики восстановили работу Саратовской ТЭЦ-5 после утреннего снижения температуры в тепломагистрали
16:32 | 25 декабря
Депутат Гладков ответил на критику электронного голосования
11:26 | 25 декабря
Обеспечили бесперебойность: на дежурство в сильные морозы вышли резервные автобусы
11:25 | 25 декабря
Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье

Общество
В сегодняшних экономических реалиях строительство многоквартирных домов становится все менее выгодным и все более рисковым делом. Об этом говорят саратовские застройщики, которых опросила редакция.



По словам директора ООО «СЗ МАТИС» Константина Харюкова, сложилось множество факторов, которые влияют на строительный рынок региона.

«Во-первых, дорогие «деньги», банки выдают под строительство кредиты по 24% в год, с учетом того, что строительство многоэтажки идет от 2 лет, судите сами о выгодности этого дела. Во-вторых, серьезно снизилась покупательская способность. Квартира - продукт дорогой, и если раньше они покупались в основном при помощи ипотеки, то сейчас она мертва. Держимся на льготниках - семейной ипотеке. В третьих, низкая безработица, сейчас тяжело найти трудовой ресурс. Есть и другие факторы.... Бизнес - это спрос и предложение, у нас же одни факторы влияют на подорожание предложения, а другие - на уменьшение спроса», - рассказал застройщик из Энгельса.

С ним согласен директор ООО «Поволжьестройинвест» Олег Черабаев. По его словам, рынок «наелся ипотекой» и теперь будет «остывать».

«Строительные материалы серьезно подорожали, и это в первую очередь влияет на подрядчиков. Если раньше они могли компенсировать убыточные позиции, то теперь уже не могут, поскольку те стали либо нулевыми, либо низкомаржинальными. Например, бетон и кирпич всегда шли убытком, а допустим, пластиковые окна, фасадное утепление, кровельные материалы были плюсом. И в сложении все это давало прибыль», - заявил Олег Черабаев.

Все эти изменения, по словам экспертов, затронули и индивидуальное жилищное строительство, но не так сильно, поскольку там совсем другие затраты из-за меньших объемов работ и сроков возведения объектов.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение уровня строительства в Саратовской области, отмечая, что вряд ли удастся достичь показателя в 1 млн кв. м жилья по итогам года.