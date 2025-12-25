Саратовские застройщики объяснили, почему сейчас невыгодно строить новое жилье

просмотров: 135

По словам директора ООО «СЗ МАТИС» Константина Харюкова, сложилось множество факторов, которые влияют на строительный рынок региона.«Во-первых, дорогие «деньги», банки выдают под строительство кредиты по 24% в год, с учетом того, что строительство многоэтажки идет от 2 лет, судите сами о выгодности этого дела. Во-вторых, серьезно снизилась покупательская способность. Квартира - продукт дорогой, и если раньше они покупались в основном при помощи ипотеки, то сейчас она мертва. Держимся на льготниках - семейной ипотеке. В третьих, низкая безработица, сейчас тяжело найти трудовой ресурс. Есть и другие факторы.... Бизнес - это спрос и предложение, у нас же одни факторы влияют на подорожание предложения, а другие - на уменьшение спроса», - рассказал застройщик из Энгельса.С ним согласен директор ООО «Поволжьестройинвест» Олег Черабаев. По его словам, рынок «наелся ипотекой» и теперь будет «остывать».«Строительные материалы серьезно подорожали, и это в первую очередь влияет на подрядчиков. Если раньше они могли компенсировать убыточные позиции, то теперь уже не могут, поскольку те стали либо нулевыми, либо низкомаржинальными. Например, бетон и кирпич всегда шли убытком, а допустим, пластиковые окна, фасадное утепление, кровельные материалы были плюсом. И в сложении все это давало прибыль», - заявил Олег Черабаев.Все эти изменения, по словам экспертов, затронули и индивидуальное жилищное строительство, но не так сильно, поскольку там совсем другие затраты из-за меньших объемов работ и сроков возведения объектов.Напомним, эксперты прогнозируют снижение уровня строительства в Саратовской области, отмечая, что вряд ли удастся достичь показателя в 1 млн кв. м жилья по итогам года.