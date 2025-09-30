Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова

просмотров: 83

«Ее представители заявляли о своей верности закону, а сами выводили жителей на навальнистские акции, за что были привлечены к ответственности. Или защищали преступивших закон, осужденных за браконьерство. Или с трибуны областной Думы отстаивали интересы недобросовестных застройщиков. Список можно продолжать.Продолжает его первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Алимова. И не политическими заявлениями, а конкретными действиями. Ольга Николаевна выступает за решение проблемы двухсменного обучения в Энгельсе, а параллельно Саратовская организация «Дети войны», где Алимова является председателем правления открыто противостоит строительству школы в Ленинском районе»,– высказал точку зрения Сергей Гладков.По его словам, это фактически позиция поддержки организаторов незаконных выступлений в парке «Территория детства» против строительства школы и против решения проблемы двухсменного обучения в областном центре, препятствующая реализации государственной политики в сфере образования.«Возникает резонный вопрос, почему представитель Саратовской области, наделенный полномочиями федерального законодателя крайне избирательно отстаивает интересы жителей? И чем вызваны эти двойные стандарты и непоследовательность в действиях?»- отметил Сергей Гладков.Роман Чуйченко подчеркнул, что вовлечение пожилых людей в антиобщественную деятельность против строительства школы и развития парковой зоны в Ленинском районе - позор и испанский стыд.«У Алимовой не остаётся выбора, если она хочет смыть позор. Следует открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе. Ещё лучше - в едином фронте со всеми ответственными политическими силами. Готов лично протянуть Алимовой руку, если она сделает такой шаг навстречу. А если нет, если она откажется пожать руку тем, кто стоит за новую школу, за истинную территорию детства, за дело пионеров-героев, то правомочен вопрос - что мешает историческому рукопожатию? Что зажато в кулаке у Алимовой? Уж не серебренники ли за предательство наследия пионеров-героев?»– выразил мнение Роман Чуйченко.Руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Ирина Колесникова неоднократно подчеркивала, что школа в Ленинском районе Саратова необходима.«В первую очередь, об этом говорят наши избиратели – родители учащихся школ района, где проблема с двухсменным обучением стоит наиболее остро. Считаю, что депутаты вне зависимости от партийной принадлежности должны поддержать инициативу строительства школы в Ленинском районе Саратова»,– высказалась Ирина Колесникова.