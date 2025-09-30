30 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
17:36 | 30 сентября
Кирилл Лаврентев отметил важность продолжения работы социально значимого автобусного маршрута
17:30 | 30 сентября
Саратовскую область привели в пример на федеральном телеканале, где необходимо строить новые школы
16:30 | 30 сентября
Спортсменка «РиФ» Мира Ларионова завоевала четыре медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию
16:05 | 30 сентября
В Саратове стартовал фестиваль адаптивного хоккея
15:30 | 30 сентября
Сегодня в Историческом парке пройдет Всероссийский просветительский фестиваль «Учу великому»
15:23 | 30 сентября
Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова
14:02 | 30 сентября
В Саратовской области прошёл полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге»
13:04 | 30 сентября
Количество госуслуг в сфере градостроительства, предоставленных в электронном виде,постоянно растет
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Депутаты фракции «Единая Россия» призвали коммунистов открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе Саратова

Общество
Парламентарии высказались о позиции партии «КПРФ» по решению проблемы с двухсменным обучением в областном центре. По мнению Сергея Гладкова, «в нашем регионе отчетливо видна приверженность КПРФ двойным стандартам».

«Ее представители заявляли о своей верности закону, а сами выводили жителей на навальнистские акции, за что были привлечены к ответственности. Или защищали преступивших закон, осужденных за браконьерство. Или с трибуны областной Думы отстаивали интересы недобросовестных застройщиков. Список можно продолжать.
Продолжает его первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Алимова. И не политическими заявлениями, а конкретными действиями. Ольга Николаевна выступает за решение проблемы двухсменного обучения в Энгельсе, а параллельно Саратовская организация «Дети войны», где Алимова является председателем правления открыто противостоит строительству школы в Ленинском районе»,
– высказал точку зрения Сергей Гладков.

По его словам, это фактически позиция поддержки организаторов незаконных выступлений в парке «Территория детства» против строительства школы и против решения проблемы двухсменного обучения в областном центре, препятствующая реализации государственной политики в сфере образования.
«Возникает резонный вопрос, почему представитель Саратовской области, наделенный полномочиями федерального законодателя крайне избирательно отстаивает интересы жителей? И чем вызваны эти двойные стандарты и непоследовательность в действиях?»
- отметил Сергей Гладков.

Роман Чуйченко подчеркнул, что вовлечение пожилых людей в антиобщественную деятельность против строительства школы и развития парковой зоны в Ленинском районе - позор и испанский стыд.
«У Алимовой не остаётся выбора, если она хочет смыть позор. Следует открыто выступить в поддержку строительства школы в Ленинском районе. Ещё лучше - в едином фронте со всеми ответственными политическими силами. Готов лично протянуть Алимовой руку, если она сделает такой шаг навстречу. А если нет, если она откажется пожать руку тем, кто стоит за новую школу, за истинную территорию детства, за дело пионеров-героев, то правомочен вопрос - что мешает историческому рукопожатию? Что зажато в кулаке у Алимовой? Уж не серебренники ли за предательство наследия пионеров-героев?»
– выразил мнение Роман Чуйченко.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Ирина Колесникова неоднократно подчеркивала, что школа в Ленинском районе Саратова необходима.
«В первую очередь, об этом говорят наши избиратели – родители учащихся школ района, где проблема с двухсменным обучением стоит наиболее остро. Считаю, что депутаты вне зависимости от партийной принадлежности должны поддержать инициативу строительства школы в Ленинском районе Саратова»,
– высказалась Ирина Колесникова.