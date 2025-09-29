29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Жители Молодежного ждут строительства школы

Строительство школы в п.Молодежный Ленинского района Саратова – жизненная необходимость для всех детей микрорайона. Об этом не раз заявляли родители школьников, вынужденных обучаться в две смены. При этом выступления неких активистов, пытающихся помешать началу строительства образовательного учреждения, вызывают недоумение и неприятие у местных жителей.

- Если бы на этом месте собирались возвести жилые дома без социальной инфраструктуры или торговый объект, возмущению было бы объяснение. И к протесту присоединились бы мы все, местные жители. Но когда пришлые активисты пытаются помешать строительству столь необходимой нашему микрорайону школы, ничего кроме недоумения это не вызывает. Складывается ощущение, что всё это – кем-то проплаченная политическая акция, из-за которой могут пострадать обычные люди, много лет ждущие строительства в микрорайоне современного образовательного учреждения, - высказал свое мнение житель Ленинского района Виктор Васильевич.

Солидарна с этим мнением домохозяйка, мама двух детей Анастасия Павловна. Как отметила горожанка, никаких реальных доводов в пользу отмены строительства школы никогда не было.

- Главный аргумент противников строительства – это уничтожение сквера. Однако изначально было заявлено, что проект предполагает не полное исчезновение зелёной зоны, а её реорганизацию и модернизацию. Да, часть территории, где когда-то гуляли собаки и собирались маргиналы, будет занята зданием школы, но при этом будет создана развитая спортивная инфраструктура, появится бассейн. Тем более работы по улучшению исторической части сквера уже ведутся – установлена система автополива, а территория благоустраивается.

Важно понимать, что школа – это не просто здание, это инвестиция в будущее наших детей. Это возможность получить качественное образование рядом с домом, избежать переполненных классов и обучения в две смены.

Уверена, что строительство школы рядом со сквером «Территория детства» станет приобретением не только для нашего микрорайона, но и для всего Саратова. Лично я поддерживаю создание комфортного и безопасного пространства для обучения и развития наших детей.

Напомним, что жители микрорайона Молодежный собрали свыше 25 тысяч подписей в пользу открытия нового образовательного учреждения на 1100 учеников. Как отмечают активные горожане, это решение способно существенно облегчить ситуацию с местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.

Реализация проекта начнется в ближайшее время: глава региона Роман Бусаргин подтвердил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Отметим, что ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.