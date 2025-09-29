29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
14:00 | 28 сентября
Жители поселка Молодежный выражают поддержку строительству новой школы
12:16 | 28 сентября
Воспитанники школы №43 имени В.Ф. Маргелова совершили парашютные прыжки – в небо вместе с родителями!»
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
Жители поселка Молодежный выражают поддержку строительству новой школы

Общество
Сегодня в поселке Молодежный Саратова жители поделились своим мнением относительно планов строительства современной школы. Большинство граждан высказались однозначно положительно, отмечая необходимость появления нового образовательного учреждения в районе.



Ирина Сергеевна, жительница поселка:
«Для нашей семьи новость о строительстве новой школы стала настоящей радостью. Дети смогут учиться рядом с домом, экономя драгоценное время, которое раньше уходило на дорогу. Мы уверены, что эта инициатива значительно повысит уровень комфорта и удобства жизни наших семей».

Александр Владимирович, отец двоих школьников:
«Уже долгие годы мы ждали реализации подобного проекта. Сейчас наши ребята ежедневно сталкиваются с проблемой обучения во вторую смену, что негативно сказывается на учебе и здоровье. Строительство новой школы решит эту проблему, позволив школьникам учиться в одну смену».

Ольга Николаевна, бабушка ученицы начальных классов:
«Новая школа даст детям прекрасные условия для полноценного развития. Наконец-то наши внуки получат возможность заниматься учебой в комфортной среде, общаться друг с другом и посещать дополнительные занятия практически прямо в своем дворе».

Напомним, что активные жители микрорайона Молодежный собрали уже свыше 25 тысяч голосов в пользу открытия нового образовательного учреждения на 1100 учеников. Это решение способно существенно облегчить ситуацию с обеспечением детей района местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.

Скоро начнется реализация проекта: губернатор Роман Бусаргин обозначил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.