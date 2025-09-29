Жители поселка Молодежный выражают поддержку строительству новой школы

просмотров: 114

Ирина Сергеевна, жительница поселка:«Для нашей семьи новость о строительстве новой школы стала настоящей радостью. Дети смогут учиться рядом с домом, экономя драгоценное время, которое раньше уходило на дорогу. Мы уверены, что эта инициатива значительно повысит уровень комфорта и удобства жизни наших семей».Александр Владимирович, отец двоих школьников:«Уже долгие годы мы ждали реализации подобного проекта. Сейчас наши ребята ежедневно сталкиваются с проблемой обучения во вторую смену, что негативно сказывается на учебе и здоровье. Строительство новой школы решит эту проблему, позволив школьникам учиться в одну смену».Ольга Николаевна, бабушка ученицы начальных классов:«Новая школа даст детям прекрасные условия для полноценного развития. Наконец-то наши внуки получат возможность заниматься учебой в комфортной среде, общаться друг с другом и посещать дополнительные занятия практически прямо в своем дворе».Напомним, что активные жители микрорайона Молодежный собрали уже свыше 25 тысяч голосов в пользу открытия нового образовательного учреждения на 1100 учеников. Это решение способно существенно облегчить ситуацию с обеспечением детей района местами в школах и организовать учебу исключительно в первую смену.Скоро начнется реализация проекта: губернатор Роман Бусаргин обозначил, что участок для будущей школы выбран окончательно. Теперь ведутся предварительные работы: приобретаются строительные материалы, согласованы схемы подключения инженерных коммуникаций.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции признал подготовку к строительству школы законной.