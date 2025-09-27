В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову

просмотров: 62

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии с жителями региона, торжественное открытие монумента состоится в ноябре 2025 года. Это событие станет важной вехой в культурной жизни города и данью уважения одному из самых значимых деятелей русского искусства XIX века, чья судьба тесно связана с Саратовом.Алексей Боголюбов – известный художник-маринист, меценат, общественный деятель и почетный гражданин Саратова. В 1885 году он основал в городе художественный музей, назвав его в честь своего деда – просветителя Александра Николаевича Радищева. Сегодня это Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, где хранится значительная часть работ Боголюбова, включая знаменитую картину «Вид Саратова с Соколовой горы».Кроме того, именно Боголюбов стал основателем Саратовского рисовального училища, которое с 1897 года носит его имя и продолжает готовить новые поколения художников.Подсветка в сквере уже привлекает внимание горожан и гостей города, напоминая о скором появлении памятника и подчеркивая глубокую связь художника с родной землёй. Открытие монумента станет ярким событием в рамках увековечения культурного наследия Саратовской области.