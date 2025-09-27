27 сентября 2025 СУББОТА
Новости
15:30 | 27 сентября
Завершился Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив
15:11 | 27 сентября
В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову
14:30 | 27 сентября
Родители будущих первоклассников Ленинского района ждут новую школу
14:22 | 27 сентября
Школьники Саратовской области узнают больше о родном крае и его героях
17:38 | 26 сентября
Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Леса России» в Нижнем Новгороде
16:06 | 26 сентября
За 3 квартал текущего года решено более двух сотен проблем граждан в сфере связи
16:00 | 26 сентября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы
15:58 | 26 сентября
В Саратовской области поддержали развитие дворового спорта
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В сквере Боголюбова на Театральной площади засияла подсветка будущего памятника художнику Алексею Петровичу Боголюбову

Общество
На Театральной площади в Саратове в сквере, названном в честь выдающегося русского художника Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896), появилась подсветка – она обозначает место, где уже в этом году будет установлен памятник мастеру.


Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии с жителями региона, торжественное открытие монумента состоится в ноябре 2025 года. Это событие станет важной вехой в культурной жизни города и данью уважения одному из самых значимых деятелей русского искусства XIX века, чья судьба тесно связана с Саратовом.

Алексей Боголюбов – известный художник-маринист, меценат, общественный деятель и почетный гражданин Саратова. В 1885 году он основал в городе художественный музей, назвав его в честь своего деда – просветителя Александра Николаевича Радищева. Сегодня это Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, где хранится значительная часть работ Боголюбова, включая знаменитую картину «Вид Саратова с Соколовой горы».

Кроме того, именно Боголюбов стал основателем Саратовского рисовального училища, которое с 1897 года носит его имя и продолжает готовить новые поколения художников.

Подсветка в сквере уже привлекает внимание горожан и гостей города, напоминая о скором появлении памятника и подчеркивая глубокую связь художника с родной землёй. Открытие монумента станет ярким событием в рамках увековечения культурного наследия Саратовской области.