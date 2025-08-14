14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
15:01 | 14 августа
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками
13:34 | 14 августа
В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение
12:38 | 14 августа
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»
10:35 | 14 августа
7 сбитых дронов противника у братьев на СВО
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
09:00 | 14 августа
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
Общество
Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов
прокомментировал ситуацию, которая произошла в саратовском парке «Территория детства»,где полицейский заявил протестующим активистам, что при необходимости «всех расстреляет».
«Я – человек с личным опытом службы в милиции, имеющий представление о сложности профессии, суть которой – правопорядок и безопасность. К тому же я возглавляю в регионе общественный институт, активно взаимодействующий с полицией в вопросах охраны правопорядка, и не понаслышке знаю, что сегодняшний день не делает работу полицейских легче.

Новые реалии, новые вызовы криминала требуют больших усилий, но солдаты правопорядка им достойно противостоят. Это и их, и наш – граждан, патриотов страны приоритет, наша задача общая, основанная на единстве. И как же обидно и горько, когда внимание от главного на себя оттягивает какая-то словесная (читай – мышиная, лучше не скажешь) возня в угоду хайпу . Чтобы до столицы докатилось, да чего там, пусть и дальше. В результате даже закардонные писаки возбудились, получив повод прокаркать, что в России полиция готова расстреливать граждан. То есть сыграли на руку врагу – страшному, опасному, я это тоже знаю не понаслышке, потому как видел его в лицо. Воевал на Авдеевском направлении . Так что хочется сказать, не на то тратите запал, земляки!

Мои коллеги из Общественной палаты, представители ветеранства высказали свое мнение, и я его разделяю. Это была провокация. Но лично я главные слова в его реакции услышал: про закон, законные основания для применения силы».