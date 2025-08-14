Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»

просмотров: 90

«Я – человек с личным опытом службы в милиции, имеющий представление о сложности профессии, суть которой – правопорядок и безопасность. К тому же я возглавляю в регионе общественный институт, активно взаимодействующий с полицией в вопросах охраны правопорядка, и не понаслышке знаю, что сегодняшний день не делает работу полицейских легче.Новые реалии, новые вызовы криминала требуют больших усилий, но солдаты правопорядка им достойно противостоят. Это и их, и наш – граждан, патриотов страны приоритет, наша задача общая, основанная на единстве. И как же обидно и горько, когда внимание от главного на себя оттягивает какая-то словесная (читай – мышиная, лучше не скажешь) возня в угоду хайпу . Чтобы до столицы докатилось, да чего там, пусть и дальше. В результате даже закардонные писаки возбудились, получив повод прокаркать, что в России полиция готова расстреливать граждан. То есть сыграли на руку врагу – страшному, опасному, я это тоже знаю не понаслышке, потому как видел его в лицо. Воевал на Авдеевском направлении . Так что хочется сказать, не на то тратите запал, земляки!Мои коллеги из Общественной палаты, представители ветеранства высказали свое мнение, и я его разделяю. Это была провокация. Но лично я главные слова в его реакции услышал: про закон, законные основания для применения силы».