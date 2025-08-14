14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
15:01 | 14 августа
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками
13:34 | 14 августа
В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение
12:38 | 14 августа
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»
10:35 | 14 августа
7 сбитых дронов противника у братьев на СВО
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
09:00 | 14 августа
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Саратовский полицейский стал объектом провокации

Общество
Илья Губерт, руководитель Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО», социальный координатор Фонда Защитников Отечества, член Общественной Палаты Саратовской области:

«Мне как общественному деятелю стыдно за поведение «подобных» активистов, которые готовы толкать на совершение противоправных действий обычных граждан. Очевидно, что саратовский полицейский при общении с жителями у сквера "Территория детства" стал объектом целенаправленной провокации.
Какой-либо грубости со стороны сотрудника полиции не наблюдалось. Он всего лишь разъяснял экзальтированной группе права и обязанности, которыми наделен в силу закона. Никто не имеет право игнорировать законные требования полиции.
Подполковник мягко и тактично предлагал людям разойтись и не нарушать правопорядок. Какого-либо давления или физического воздействия на граждан, которые вели себя в крайне агрессивной форме, он не оказывал. Хотя по закону о полиции имел на это право.
«Сенсация» раздута на ровном месте. И это лишь показывает, насколько корректно правоохранители общаются с нарушителями общественного спокойствия. Ведь задача людей в погонах – сохранить общественный порядок, чтобы безудержные активисты не угрожали и не мешали рабочим служб благоустройства, другим гражданам, не разделяющим их видения будущего сквера. Хотел бы напомнить тем, кто пытался ногами выломать забор: здесь, как мне кажется, есть попытки порчи имущества, за что крикунов можно было бы и наказать. Но полиция повела себя гуманно.»