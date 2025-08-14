Саратовский полицейский стал объектом провокации

просмотров: 64

«Мне как общественному деятелю стыдно за поведение «подобных» активистов, которые готовы толкать на совершение противоправных действий обычных граждан. Очевидно, что саратовский полицейский при общении с жителями у сквера "Территория детства" стал объектом целенаправленной провокации.Какой-либо грубости со стороны сотрудника полиции не наблюдалось. Он всего лишь разъяснял экзальтированной группе права и обязанности, которыми наделен в силу закона. Никто не имеет право игнорировать законные требования полиции.Подполковник мягко и тактично предлагал людям разойтись и не нарушать правопорядок. Какого-либо давления или физического воздействия на граждан, которые вели себя в крайне агрессивной форме, он не оказывал. Хотя по закону о полиции имел на это право.«Сенсация» раздута на ровном месте. И это лишь показывает, насколько корректно правоохранители общаются с нарушителями общественного спокойствия. Ведь задача людей в погонах – сохранить общественный порядок, чтобы безудержные активисты не угрожали и не мешали рабочим служб благоустройства, другим гражданам, не разделяющим их видения будущего сквера. Хотел бы напомнить тем, кто пытался ногами выломать забор: здесь, как мне кажется, есть попытки порчи имущества, за что крикунов можно было бы и наказать. Но полиция повела себя гуманно.»