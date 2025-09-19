В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства

просмотров: 102

18 сентября в Москве начал свою работу Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства.Цель Форума - обсуждение стратегических направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.В рамках мероприятия состоится 10-й Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Наш регион на нем представят генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Саратовской области Юлия Вихляева и начальник отдела регионального минстроя Наталья Тарасова.В программе форума - круглые столы, где эксперты обсудят унификацию региональных программ капитального ремонта, проведение технического обследования домов, инструменты повышения эффективности реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газового оборудования.Организаторами Форума выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Москвы и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов."Участие нашего региона в таком значимом событии подчеркивает нашу готовность активно взаимодействовать с коллегами из разных субъектов федерации и обмениваться передовым опытом. Круглые столы и дискуссионные площадки предоставляют уникальную возможность обсудить ключевые направления модернизации сферы ЖКХ и совершенствования системы капитального ремонта многоквартирных домов», - отметила Наталья Тарасова.