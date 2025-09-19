19 сентября 2025 ПЯТНИЦА
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
14:19 | 19 сентября
«Дом, ставший музеем»
13:46 | 19 сентября
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства
12:39 | 19 сентября
В Ртищевской районной больнице проведено 65 тыс. исследований на новом биохимическом анализаторе
12:11 | 19 сентября
На первом в этом учебном году «цифровом» уроке школьники научатся распознавать дипфейки
11:38 | 19 сентября
18 жителей Саратовской области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»
10:06 | 19 сентября
В рамках программы капремонта в регионе заменили 33 лифта
В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства

В Москве стартовал Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства


18 сентября в Москве начал свою работу Всероссийский форум развития жилищно-коммунального хозяйства.

Цель Форума - обсуждение стратегических направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В рамках мероприятия состоится 10-й Юбилейный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Наш регион на нем представят генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Саратовской области Юлия Вихляева и начальник отдела регионального минстроя Наталья Тарасова.

В программе форума - круглые столы, где эксперты обсудят унификацию региональных программ капитального ремонта, проведение технического обследования домов, инструменты повышения эффективности реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и  капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газового оборудования.

Организаторами Форума выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Москвы и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

"Участие нашего региона в таком значимом событии подчеркивает нашу готовность активно взаимодействовать с коллегами из разных субъектов федерации и обмениваться передовым опытом. Круглые столы и дискуссионные площадки предоставляют уникальную возможность обсудить ключевые направления модернизации сферы ЖКХ и совершенствования системы капитального ремонта многоквартирных домов», - отметила Наталья Тарасова.